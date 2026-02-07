Ecosistema de moda en Colombia impulsa el crecimiento de 300 marcas

Solo hasta septiembre de 2025, el gasto de los colombianos alcanzó los $765 billones, según Inexmoda, un contexto que ha favorecido el surgimiento de modelos de negocio que conectan creatividad, retail y expansión comercial. Uno de los casos más representativos es SBQ, un ecosistema que hoy acompaña a más de 300 marcas y se consolida como un motor clave del crecimiento del sector moda en el país.

El crecimiento de la moda en Colombia y su impacto económico

La industria de la moda en Colombia atraviesa una etapa de expansión sostenida, impulsada tanto por el comportamiento del consumidor como por nuevas dinámicas empresariales que priorizan la colaboración y la innovación. De acuerdo con cifras de Inexmoda, el consumo de los hogares colombianos alcanzó los $765 billones hasta septiembre de 2025, lo que refleja una recuperación sólida y un mayor interés por marcas con propuestas diferenciadas, identidad clara y valor agregado.

Este entorno ha permitido que marcas emergentes encuentren espacios para desarrollarse y competir en mercados cada vez más exigentes. Además, el fortalecimiento del retail especializado, el comercio electrónico y las alianzas estratégicas ha sido clave para profesionalizar los procesos productivos y ampliar la presencia de las firmas nacionales tanto a nivel local como internacional.

SBQ: el ecosistema que impulsa a más de 300 marcas de moda

Uno de los ejemplos más destacados de este nuevo modelo empresarial es SBQ, un ecosistema fundado en 2011 por los hermanos Sebastián y Santiago Barrientos. Desde entonces, la plataforma ha acompañado el crecimiento de más de 300 marcas nacionales e internacionales, facilitando su acceso a distintas regiones del país y conectándolas con nuevos públicos.

Actualmente, SBQ cuenta con presencia estratégica en 23 puntos de venta y un canal de comercio electrónico con alcance nacional. Este modelo de curaduría y acompañamiento comercial no solo les permite a las marcas escalar su operación, sino también fortalecer su propuesta de valor en un entorno altamente competitivo. Según datos de Inexmoda, las empresas que ingresan a retailers especializados pueden registrar incrementos de hasta 8 % en sus ventas, un indicador del impacto positivo de este tipo de plataformas.

Acompañamiento, co-creación y expansión de marcas nacionales

Sebastián Barrientos, cofundador de SBQ, explica que el ecosistema se basa en espacios de co-creación y colaboración estratégica, donde las marcas pueden compartir audiencias, construir mensajes conjuntos y fortalecer su posicionamiento.

Nuestro ecosistema ofrece un acompañamiento permanente en la comprensión del mercado, el fortalecimiento de la estrategia y la construcción de identidad. Evaluamos su nivel de madurez, capacidad de producción, propósito empresarial y potencial de innovación, para brindar asesoría personalizada basada en análisis de datos

Señala Barrientos.

Esta metodología ha permitido impulsar marcas colombianas como Monastery, Clemont, Undergold, True, Y/OUT y la propia línea de ropa de SBQ, profesionalizando sus procesos y consolidando su presencia en el sistema de moda nacional. Además, ha facilitado la incursión y posicionamiento de firmas globales de gafas y perfumería de lujo como Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Cartier y Ray-Ban en el mercado colombiano.

Nuevas tiendas y expansión internacional desde 2026

La estrategia de SBQ también contempla un crecimiento sostenido en los próximos años. El ecosistema proyecta la apertura de tres nuevas tiendas en Colombia y una expansión internacional a partir de 2026, con el objetivo de posicionar al país como un actor relevante en el segmento premium de la moda en América Latina.

Este plan incluye la entrada a nuevos mercados y la creación de alianzas que fortalezcan la cadena de valor de las empresas vinculadas, ampliando las oportunidades para las marcas nacionales y potenciando su competitividad frente a referentes internacionales.

Un modelo que fortalece la competitividad del sector moda

El caso de SBQ refleja cómo los ecosistemas colaborativos se han convertido en un motor clave del crecimiento de la moda en Colombia. Más allá de la comercialización, estas plataformas ofrecen conocimiento, acompañamiento estratégico y acceso a nuevos públicos, factores determinantes para la sostenibilidad de los negocios creativos.

En un contexto de mayor consumo, digitalización y sofisticación del cliente, la consolidación de estos modelos no solo impulsa a las marcas, sino que fortalece al sistema de moda colombiano en su conjunto, proyectándolo como un sector con capacidad de innovación, expansión y proyección internacional.