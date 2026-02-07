CANAL RCN
Colombia

Están usando la imagen de Yeison Jiménez para vender aguardiente falso: Invima lanzó alerta nacional

La autoridad sanitaria advirtió que este licor se estaría comercializando de manera ilegal.

Alerta del Invima por aguardiente amarillo
Foto: Invima

Valentina Bernal

febrero 07 de 2026
11:00 a. m.
El Invima emitió una alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía por la comercialización ilegal del ‘Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares’, el cual estaría utilizando de manera indebida la imagen, el nombre y el logo del cantante Yeison Jiménez.

La situación fue confirmada y notificada al Invima por la Industria Licorera de Caldas, entidad titular del registro sanitario, que reconoció el producto como falsificado y fraudulento.

Están usando la imagen de Yeison Jiménez para vender aguardiente falso: ¿cómo identificarlo?

De acuerdo con el Invima, la Industria Licorera de Caldas informó oficialmente que el producto que circula en el mercado no corresponde a su producción autorizada, razón por la cual se ratifica que su distribución y comercialización no cuentan con garantías sanitarias ni de calidad.

La autoridad sanitaria detalló una serie de irregularidades evidentes que permiten identificar el producto como falsificado. Entre los hallazgos se encuentran:

  • La contraetiqueta no presenta la referencia histórica del origen del producto.
  • No incluye la información obligatoria “Hecho en Colombia”.
  • No contiene el nombre ni la dirección del fabricante.
  • No presenta el Registro Sanitario, exigido por la normatividad vigente.
  • No incorpora la leyenda obligatoria “PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD”.
  • Incluye la imagen, el nombre y el logo del cantante Yeison Jiménez, elementos que no hacen parte del rotulado original aprobado por el Invima.

Industria Licorera de Caldas aclaró la situación por el falso aguardiente ‘Amarillo’

El Invima recordó que la Industria Licorera de Caldas es un establecimiento fabricante vigilado, que cumple con todas las disposiciones de la normatividad sanitaria nacional para bebidas alcohólicas, y aclaró que el producto alertado no corresponde a un licor legítimo.

En este sentido, la entidad advirtió que el aguardiente señalado es considerado falsificado y fraudulento, incumple las normas sanitarias relacionadas con etiquetado y rotulado, y además se desconoce su contenido real, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento, transporte y trazabilidad.

Por esta razón, el Invima solicitó de manera enfática a la ciudadanía abstenerse de adquirir y consumir el producto Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares que utilice la imagen del cantante Yeison Jiménez.

A quienes ya lo hayan comprado, la recomendación es suspender de inmediato su consumo y notificar a las autoridades.

