Video: Eddie Murphy bromeó en los Golden Globes sobre la cachetada que recibió Chris Rock, ¿por qué?

El actor cómico Eddie Murphy no desaprovechó la premiación de los Golden Globes para hacer algunos comentarios jocosos sobre el incidente entre Will Smith y Chris Rock. El bofetón captado en directo le dio la vuelta al mundo y parece que aún no ha sido superado dentro del mundo del entretenimiento. Se ha vuelto casi que icónico.

La ceremonia de los Golden Globes Awards premia a las mejores producciones cinematográficas y de la televisión estadounidense, pero en esta ocasión se entregó el premio Cecil B. DeMille en honor a la trayectoria cinematográfica a Murphy.

Con la estatuilla se le hizo reconocimiento por su trayectoria de 46 años dentro de la industria del cine y el entretenimiento en Estados Unidos. Y fue allí cuando el actor aprovechó para subir al escenario y hablar sobre algunas de las claves que él considera que le han permitido tener éxito durante su carrera.

"Quiero que sepas que hay un esquema que puedes seguir para conseguir el éxito, la longevidad y tener paz mental. Hay un esquema y lo he seguido toda mi carrera. Es muy simple, solo haz estas tres cosas: paga tus impuestos, ocúpate de tus asuntos y ¡quiten el nombre de la mujer de Will Smith de su maldita boca!", dijo Murphy de manera cómica.

