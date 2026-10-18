Estrella de 'El Chavo del 8' se someterá a delicada cirugía y reveló que dejó listo su testamento

El actor mexicano Édgar Vivar, reconocido por interpretar al Señor Barriga y a Ñoño en 'El Chavo del 8', se prepara para afrontar una delicada intervención quirúrgica a la que tuvo que tendrá que someterse por complicaciones de salud.

A sus 77 años, confirmó que deberá pasar por el quirófano para una cirugía de columna y explicó que ya tomó medidas para organizar sus asuntos personales antes del procedimiento.

La intervención está prevista para junio de 2027 y requerirá un periodo de recuperación de aproximadamente seis meses. El propio Vivar se refirió a esta pausa en su carrera como un “retiro involuntario”, aunque manifestó su intención de regresar a los escenarios una vez que haya superado el proceso posoperatorio.

La noticia también llamó la atención por una decisión que el actor confirmó en diálogo con TV Azteca: ya formalizó su testamento y dejó organizada la administración de sus propiedades.

¿Por qué operarán a Édgar Vivar de la columna?

La cirugía a la que se someterá Édgar Vivar tiene como objetivo corregir una desviación de la columna vertebral. El actor explicó que el procedimiento consiste en una rectificación de columna y relacionó el problema con su edad.

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, afirmó el intérprete al referirse tanto a la intervención como al tiempo que necesitará para recuperarse.

Tengo aplicación de estímulos eléctricos y medicamentos que lo hace todo más llevadero, pero por eso no salgo casi ya, pero sí me permite realizar actividades. Llega de manera preventiva y hay que realizar la cirugía para evitar más complicaciones.

¿Qué dijo Édgar Vivar sobre su testamento antes de la cirugía?

Además de explicar los motivos de la operación, Édgar Vivar confirmó que dejó formalizado su testamento y organizada la administración de sus bienes. La decisión forma parte de los asuntos personales que quiso resolver antes de ingresar al quirófano.

Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya. Está administrado ya todo, ya está todo fríamente calculado.

Sus palabras también reflejaron tranquilidad frente al procedimiento médico. Cuando fue consultado sobre la cirugía, Vivar manifestó que confía en el especialista que estará a cargo de la intervención y que está dispuesto a afrontar el proceso.

“Voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. La última palabra es de acá arriba, pero la disposición ya la tengo”, agregó.