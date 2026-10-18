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Camilo Durán no baja el ritmo: golazo y doblete de asistencias en goleada del Celtic

El delantero samario brilló con el Celtic en la liga de Escocia y quiere seguir en la Selección Colombia.

Camilo Durán Celtic de Escocia
FOTO: Celtic FC

Ángel Ballén

octubre 18 de 2026
12:09 p. m.
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Camilo Durán, uno de los nuevos jugadores de la Selección Colombia, debutando en el equipo de mayores en la pasada fecha FIFA, sigue enchufado a nivel de clubes y fue protagonista en la goleada de su equipo.

 

El Celtic recibió a Hearts en la novena fecha de la liga de Escocia y el equipo de Glasgow se impuso con una goleada de 7-1, donde el delantero samario fue protagonista con dos asistencias y un gol, ayudando a que su equipo se sostenga en el liderato.

Las dos asistencias de Camilo Durán

El colombiano aprovechó una mala salida del Hearts y recibió el balón en libertad al frente de área. La filtró para Callum Osmand, quien definió de buena manera ante el portero y puso el 3-0 parcial en el marcador.

Minutos más tarde, hizo una gran jugada individual por derecha y definió para lo que iba a ser un golazo, pero el portero hizo méritos atajando el remate desviando la trayectoria, sin embargo, Durán ganó el rebote y asistió a Osmand para el 4-0.

Nuevo gol de Camilo Durán en Escocia

Sobre el final del encuentro, Durán se perfiló para recibir el balón en medio de los centrales y con un toque de primera, la puso en el palo más alejado del guardameta rival y poner así el 6-1, sumando un nuevo tanto en su cuenta personal con Celtic.

Desde su llegada al fútbol escocés, Durán ha marcado 9 goles y entregado 5 asistencias en 15 partidos disputados, entre Liga de Escocia, Copa de la Liga, Champions y Europa League, un rendimiento que sí o sí lo tiene que hacer volver a la Selección.

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