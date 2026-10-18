Camilo Durán no baja el ritmo: golazo y doblete de asistencias en goleada del Celtic

Camilo Durán, uno de los nuevos jugadores de la Selección Colombia, debutando en el equipo de mayores en la pasada fecha FIFA, sigue enchufado a nivel de clubes y fue protagonista en la goleada de su equipo.

El Celtic recibió a Hearts en la novena fecha de la liga de Escocia y el equipo de Glasgow se impuso con una goleada de 7-1, donde el delantero samario fue protagonista con dos asistencias y un gol, ayudando a que su equipo se sostenga en el liderato.

Las dos asistencias de Camilo Durán

El colombiano aprovechó una mala salida del Hearts y recibió el balón en libertad al frente de área. La filtró para Callum Osmand, quien definió de buena manera ante el portero y puso el 3-0 parcial en el marcador.

Minutos más tarde, hizo una gran jugada individual por derecha y definió para lo que iba a ser un golazo, pero el portero hizo méritos atajando el remate desviando la trayectoria, sin embargo, Durán ganó el rebote y asistió a Osmand para el 4-0.

Nuevo gol de Camilo Durán en Escocia

Sobre el final del encuentro, Durán se perfiló para recibir el balón en medio de los centrales y con un toque de primera, la puso en el palo más alejado del guardameta rival y poner así el 6-1, sumando un nuevo tanto en su cuenta personal con Celtic.

Desde su llegada al fútbol escocés, Durán ha marcado 9 goles y entregado 5 asistencias en 15 partidos disputados, entre Liga de Escocia, Copa de la Liga, Champions y Europa League, un rendimiento que sí o sí lo tiene que hacer volver a la Selección.