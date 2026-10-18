Usuarios denuncian cancelaciones en vuelos de Avianca en Popayán y falta de soluciones

Comprar un tiquete aéreo y terminar varado a cientos de kilómetros de casa es lo que denuncian viajeros afectados por las cancelaciones de Avianca en el aeropuerto Guillermo León Valencia, en Popayán.

Por la constante caída de ceniza procedente del volcán Puracé y tras la declaratoria de alerta naranja del pasado 1 de agosto, la Aeronáutica Civil mantuvo cerrada la terminal aérea de la capital del Cauca.

Sin embargo, desde el 13 de septiembre, el Guillermo León Valencia volvió a operar con normalidad, con excepción de los vuelos de Avianca que, pese a tener centenares de tiquetes vendidos, no regresaron.

Viajeros desesperados por cancelaciones de Avianca

Los viajeros afectados aseguran que lo único que ofrece la aerolínea hasta el momento es trasladarlos desde Cali, aunque los tiquetes que se venden en Popayán están mucho más caros y tampoco les cubren el viaje hasta la capital vallecaucana.

Las quejas de los usuarios afectados en redes sociales son incontables. Cuestionan que la aerolínea continúe ofreciendo tiquetes sin que exista certeza que sus vuelos puedan cumplirse.

A través de un comunicado, la aerolínea aseguró que las cancelaciones a Popayán se presentan por la presencia de ceniza volcánica, lo que podría afectar los motores tipo jet de sus aviones.

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Actividad del volcán Puracé disminuyó hace más de un mes

No obstante, desde el 29 de septiembre el Servicio Geológico Colombiano disminuyó el nivel de alerta a amarillo y no han reportado nueva caída de ceniza cerca de la ciudad.

En su momento, la entidad aseguró que la actividad sísmica del volcán había disminuido considerablemente, así como la altura de las columnas de gas y ceniza.

Cristian Santacoloma, coordinador técnico del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, aseguró que la cantidad de ceniza reportada actualmente en el Puracé es menor en comparación a los dos meses anteriores, por lo cual “hay mucha menos ceniza en el ambiente, está saliendo menos ceniza de los conductos y lo evidenciamos en la coloración misma de la columna”.

Afectaciones a la economía en Cauca

Entretanto, el turismo, los negocios, los eventos y hasta los taxistas se han visto afectados.

Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, aseguró que se necesitan acciones articuladas para garantizar la conectividad de esta parte del suroccidente del país, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades de orden público sobre la vía Panamericana y las intermitencias de Avianca.

Para el Cauca, cada día sin una conectividad aérea confiable significa viajeros perjudicados, negocios en dificultades y nuevas barreras para su desarrollo.