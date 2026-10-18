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Párroco en Ecuador falleció luego de que le cayera una cruz de madera durante la misa

El párroco se encontraba oficiando la misa en una iglesia de Guayaquil.

Le cayó una cruz a un párroco en Ecuador.
Le cayó una cruz a un párroco en Ecuador. Foto: redes sociales.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 18 de 2026
12:07 p. m.
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A través de redes sociales, se conoció el video con el momento exacto en el que una cruz de madera le cayó encima a un párroco durante una misa del sábado 17 de octubre en Ecuador.

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El hecho ocurrió en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Guayaquil. El párroco Patricio Alfredo Sánchez Molinari estaba oficiando la ceremonia cuando se desprendió la cruz que estaba a su espalda.

Video del incidente

La estructura le golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Segundos después, los presentes se acercaron para auxiliarlo mientras llamaban al servicio de emergencias. La transmisión se cortó en ese momento.

Horas después, la Arquidiócesis de Guayaquil comunicó la triste noticia de que el párroco falleció: “Se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos”. En los canales digitales, los usuarios han expresado sus condolencias por lo ocurrido.

Arquidiócesis extendió sus condolencias

Los medios de comunicación locales indicaron que el padre era miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, la cual fue fundada en 1732 por San Alfonso María de Ligorio en Italia.

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Aquellos que pertenecen a esta congregación se llaman redentoristas, quienes viven en comunidades misioneras. El origen se remonta a cuando San Alfonso estaba cansado de las labores, lo que llevó a que los médicos le ordenaran que descansara.

Estando en las montañas, conoció pastores que le pidieron extender las enseñanzas de la religión en las poblaciones. En Scala le dio vida a la congregación el 9 de noviembre de 1732.

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