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Famoso actor colombiano se encuentra en Venezuela: solicitó ayudas para los afectados del terremoto

El actor, reconocido por participar en telenovelas como 'La Ley del Corazón', hizo un llamado para enviar donaciones tras el terremoto del 24 de junio.

Foto: AFP y captura pantalla IG @ivanlopezoficial
Foto: AFP y captura pantalla IG @ivanlopezoficial

Noticias RCN

junio 26 de 2026
01:18 p. m.
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Son más de 50 mil las personas que se mantienen desaparecidas en Venezuela tras el terremoto de magnitudes 7,1 y 7,5 que liberó una cantidad de energía nunca antes vista en más de 50 años, según expertos.

En medio de la espera por las ayudas internacionales que ya han llegado al territorio venezolano, varias figuras públicas se han sumado al llamado para hacer llegar las donaciones necesarias y abastecer a los más afectados por el fenómeno natural.

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El actor Iván López, reconocido por participar en exitosas series nacionales como 'La Ley del Corazón' y 'Las de Siempre', tomó sus redes sociales para revelar la compleja situación que miles de venezolanos se encuentran atravesando.

Según su testimonio, hace cinco años reside en Venezuela en compañía de su familia. Sin embargo, como motivo de celebración del día del padre, decidió emprender un viaje con destino a las Islas Margarita. Pero su regreso a Caracas se convirtió en una pesadilla ya que el terremoto los encontró en el aeropuerto del destino paradisiaco.

Pese a que, al parecer, el actor ni su familia sufrieron lesiones a causa del movimiento telúrico, el hombre hizo un llamado a sus seguidores a ayudar a Venezuela en medio de la crisis humanitaria que están enfrentando principalmente en La Guaria, Yaracuy y Caracas.

“Apoyar a Venezuela en todo lo que se pueda necesitar. En este momento se necesita agua, alimentos, frazadas, guantes, cascos, botas, para ayudar a rescatar a tantas personas que siguen dentro de los escombros. He tratado de publicar la mayor cantidad de información con respecto a este particular en el país. Se los pido, de verdad, espero lo hagan” afirmó el actor.

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Por otro lado, el cantante colombiano y la Federación Colombiana de Fútbol se unen a la Ciudad de Doral y a Global Empowerment Mission (GEM) para lanzar una campaña especial de ayuda humanitaria en beneficio de las familias afectadas por el terremoto en Venezuela.

La jornada de recolección se llevará a cabo el sábado 27 de junio, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., durante La Casa de la Sele, el Fan Zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, en Downtown Doral Park, previo al partido entre Colombia y Portugal.

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