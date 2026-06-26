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¿Cuántos goles le faltan a Mbappé para superar a Messi como goleador histórico de los mundiales?

El francés está acercándose al récord que hace poco rompió Messi en el debut contra Argelia.

Kylian Mbappé
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 26 de 2026
12:59 p. m.
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Este Mundial de Fútbol 2026 ha sido de récords. A los casi 40 años, Lionel Messi rompió la marca de ser el jugador con más anotaciones en la historia del certamen, superando la marca que dejó Miroslav Klose en 2014.

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El astro argentino marcó su primer gol en el Mundial de Alemania 2006 contra Serbia y Montenegro. A sus 18 años, entró faltando menos de 20 minutos para el pitido final y contribuyó en la goleada 6 por 0.

¿Cuántos goles lleva Messi en mundiales?

Cuatro años después, en el Mundial de Sudáfrica 2010, no marcó goles. Sin embargo, se destapó a los 27 años en Brasil 2014, torneo al que llegó a la final y fue elegido el mejor jugador.

Messi fue el protagonista de un impresionante gol en el debut contra Bosnia-Herzegovina. A lo largo de la fase de grupos, también les marcó a Irán y a Nigeria (doblete).

¿Cuántos goles tiene Mbappé?

En Rusia 2018, solamente anotó el agónico gol contra Nigeria en el tercer partido de la fase de grupos. Argentina cayó en octavos de final contra Francia.

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Hace cuatro años, en Catar 2022, el nacido en Rosario supo tocar el cielo al quedar campeón del mundo siendo la máxima figura. Les anotó a Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y doblete en la gran final.

En este Mundial 2026, se llevó un ‘hat-trick’ contra Argelia y le anotó doblete a Austria. 18 anotaciones lleva el astro argentino, pero busca más.

Sin embargo, la carrera por ser el goleador histórico tiene un perseguidor: Kylian Mbappé. El francés debutó en el título de 2018, torneo en el que marcó cuatro goles. En 2022, fue el goleador con ocho anotaciones (con un triplete en la final) y en este 2026 lleva cuatro tantos.

Hasta el momento, ha anotado en 16 oportunidades y necesita dos para igualar a Messi o tres para superarlo, siempre y cuando el argentino no siga rompiendo las redes.

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