¿Va a viajar este puente de San Pedro y San Pablo? Estas son las recomendaciones de las autoridades

Con la llegada del puente festivo de San Pedro y San Pablo, las autoridades activaron un amplio operativo para garantizar la seguridad en las carreteras y en los principales destinos turísticos del país.

Se estima que más de 4,5 millones de vehículos se movilicen por las vías nacionales, convirtiendo este fin de semana en uno de los de mayor tráfico del año.

Uno de los principales focos de atención será el departamento del Huila, donde miles de visitantes llegarán para disfrutar de la recta final del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

¿Cómo se prepara el Huila para recibir a los turistas?

Neiva y el departamento del Huila ultiman detalles para recibir a más de 20.000 turistas durante el cierre de las tradicionales fiestas de San Pedro.

Como parte de la programación, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo musical que tendrá como artistas principales a Grupo Firme y J Balvin, eventos con los que finalizará una de las celebraciones culturales más importantes del país.

Para garantizar la seguridad, las autoridades anunciaron un dispositivo especial integrado por más de 1.000 miembros de la Fuerza Pública y organismos de emergencia.

El comandante de la Novena Brigada del Ejército, César Suárez, aseguró que el departamento está preparado para recibir tanto a turistas nacionales como internacionales.

Le decimos al país con total convicción que el Huila está listo para recibir a miles de colombianos y visitantes extranjeros (...) para disfrutar de la temporada de vacaciones de mitad de año y además de una de las expresiones culturales más importantes de Colombia, el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

¿Cuántos vehículos se movilizarán este puente festivo?

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que este es el segundo puente festivo con mayor movilidad del año.

Para atender el incremento del flujo vehicular, la institución desplegó 4.950 hombres y mujeres en las principales carreteras del país.

Según explicó el director de la Ditra, Jair Parra, durante este fin de semana circularán más de 4,5 millones de vehículos por las vías nacionales.

Además, indicó que el corredor entre Bogotá, Tolima y Huila será uno de los más transitados debido a las festividades y al inicio de la temporada de vacaciones.

¿Qué vías tendrán mayor tráfico durante el puente de San Pedro y San Pablo?

Las autoridades estiman que únicamente en Cundinamarca se movilicen cerca de 1.800.000 vehículos.

De ese total, aproximadamente 400.000 transitarán por el corredor Bogotá-Girardot, una de las principales rutas hacia los departamentos del Tolima y Huila.

Por esa razón, la Policía recomendó salir con suficiente anticipación, respetar las normas de tránsito y mantenerse informado sobre el estado de las carreteras.

¿Qué alertas hicieron las autoridades para los viajeros?

Aunque se prevé la llegada del fenómeno de El Niño, la Policía advirtió que para este puente existe una probabilidad del 80% de lluvias, especialmente durante el sábado en el departamento de Cundinamarca.

Estas condiciones podrían afectar la movilidad y aumentar el riesgo de incidentes en carretera, por lo que se pidió conducir con mayor precaución.

¿Hay cierres en las carreteras?

La Dirección de Tránsito confirmó que actualmente hay cinco cierres totales ocasionados por condiciones climáticas y 21 cierres intermitentes por obras o restricciones en diferentes corredores viales.

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No obstante, explicó que estas novedades ya han sido informadas previamente a las comunidades para que los viajeros puedan planear rutas alternas y evitar contratiempos.

Las autoridades recomendaron consultar el estado actualizado de las vías a través del #767, la línea 123 o mediante los canales oficiales y redes sociales de la Dirección de Tránsito y Transporte, donde se publica información en tiempo real.