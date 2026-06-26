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Ozuna regresará a Colombia con su esperada gira ‘Una Aventura’: ¿en dónde se presentará?

El artista puertorriqueño sorprendió a sus fanáticos al anunciar su esperado regreso.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 26 de 2026
11:48 a. m.
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Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido artísticamente como Ozuna, sorprendió a sus seguidores al anunciar dos fechas en Colombia de su nueva gira mundial ‘Una aventura World Tour’ con la que ya ha visitado algunas ciudades y se encuentra preparando un anhelado regreso para sus seguidores.

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¿En dónde serán los conciertos de Ozuna en Colombia?

El intérprete de ‘Se preparó’, ‘El farsante’ y ‘Diles’ sorprendió al anunciar el listado completo de su gira internacional que dio inicio el pasado 16 de junio en España y que contempla a Bogotá para el próximo 5 de septiembre y a Medellín para el 4 de diciembre del 2026.

Sin embargo, esta última fecha no habría sido al azar ya que en la capital antioqueña cerrará su gira de conciertos del año 2026. Su tour también incluye diferentes ciudades de Europa y Latinoamérica como Argentina, Nicaragua, El Salvador, Chile, Perú, entre otras.

La tiquetera TuBoleta ya habilitó el link de registro oficial para acceder a información exclusiva y de primera mano sobre la venta de la boletería y otros beneficios relacionados a los esperados conciertos.

El anuncio ya ha generado amplia expectativa entre sus más fieles fanáticos, pues el hombre compartió la noticia, por medio de su cuenta oficial de Instagram, con un sentido video en donde reveló un inédito clip de sus inicios cuando cantaba en las tiendas de barrio al simular que eran amplios escenarios.

No importa como empecemos, nunca sabes cómo vas a terminar. Dónde me falta ir, aseguró el cantante en el mismo post.

Aunque hasta el momento no se han revelado más fechas, cientos de sus fanáticos ya han solicitado la implementación de nuevas ciudades para su gira mundial, de modo que, se espera que estas fechas puedan salir para el 2027.

Hasta el momento, se desconoce cuáles serán los escenarios exactos a los que llegará el puertorriqueño. Por esto, la boletería insistió en estar atentos a sus próximos comunicados con la información completa.

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Ozuna y su novedosa propuesta para su gira mundial

La nueva gira internacional del puertorriqueño mantiene un concepto novedoso con el que se maneja la temática de un viaje por la carrera artística del hombre al pasar por algunos de sus clásicos más reconocidos como ‘Diles’, ‘Criminal’, ‘Corazón de seda’, ‘Dile que tú me quieres’, entre otros.

Su evolución musical también ha estado ligada al movimiento urbano que actualmente ha marcado la parada junto a Beéle, con quien lanzó su álbum colaborativo ‘Stendhal’.

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