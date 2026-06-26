Federación Colombiana de Fútbol y Carlos Vives darán ayuda humanitaria a Venezuela

El mundo tiene los ojos puestos sobre Venezuela tras el terremoto de magnitudes 7,1 y 7,5 que ha mantenido sus réplicas durante las horas más recientes.

Ante las alarmas generadas por posibles nuevos derrumbes de la infraestructura que quedó en pie, en los estados de La Guaira y Yaracuy, ya han empezado a llegar los grupos de rescate con víveres y equipamiento para atender la emergencia.

Por esto, la Federación Colombiana de Fútbol y el cantante colombiano Carlos Vives se unen a la Ciudad de Doral y a Global Empowerment Mission (GEM) para lanzar una campaña especial de ayuda humanitaria en beneficio de las familias afectadas por el terremoto en Venezuela.

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¿Cuáles serán las ayudas para Venezuela?

Esta iniciativa busca movilizar a la comunidad del sur de la Florida y convertir un encuentro de celebración deportiva en una oportunidad para brindar esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan.

La jornada de recolección se llevará a cabo el sábado 27 de junio, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., durante La Casa de la Sele, el Fan Zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, en Downtown Doral Park, previo al partido entre Colombia y Portugal.

Miles de aficionados se darán cita para vivir la pasión del fútbol mientras participan en esta causa solidaria, llevando un artículo de primera necesidad para apoyar a las familias afectadas.

La Ciudad de Doral lidera esta iniciativa junto a Global Empowerment Mission (GEM), organización encargada de recibir y canalizar las donaciones para garantizar una distribución organizada, eficiente y transparente hacia las comunidades afectadas.

Por su parte, Carlos Vives, como embajador de la campaña, hará un llamado a sus seguidores y al público asistente para demostrar que la música, el deporte y la solidaridad pueden unirse para generar un impacto positivo.

“En este momento acompañamos con el corazón a nuestros hermanos venezolanos tras el fuerte terremoto que sacudió al país. Toda nuestra solidaridad con quienes hoy viven momentos de angustia. Oramos por la seguridad de las familias, por los heridos y por todos los equipos de emergencia que trabajan para atender esta situación. Mucha fuerza”, aseguró en las historias de su cuenta en Instagram.

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¿Cuáles son los elementos que se pueden donar?

Se invita a todos los asistentes a donar un artículo de primera necesidad. Las tres categorías priorizadas serán: alimentos no perecederos, productos de higiene personal, pañales y artículos para bebés.

Todas las donaciones serán entregadas a Global Empowerment Mission (GEM), organización aliada de la Ciudad de Doral encargada de canalizar la ayuda humanitaria hacia las comunidades afectadas.