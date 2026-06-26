Preventa de GTA 6: cuánto cuesta y cómo comprarlo en Colombia

La espera por Grand Theft Auto VI se acerca a su fin. El jueves 25 de junio comenzó oficialmente la preventa del juego que se lanzará el 19 de noviembre de 2026.

Una de las sagas de videojuegos más importantes de la historia es GTA. La última edición fue el V, que salió en 2013, y desde ese momento ha habido expectativa por el VI.

¿Cuándo sale oficialmente GTA 6?

Grand Theft Auto ofrece una experiencia sin igual a los jugadores. A través de un amplio mundo, se pueden realizar incontables misiones en un entorno que se ha caracterizado por las narrativas de gangsters.

Por si fuera poco, el modo online ha permitido mejorar la conexión por todo el planeta. Desde foros hasta series de rol, GTA V ha roto las narrativas contemporáneas de los juegos de video.

Hasta el momento, se sabe que la trama gira en torno a Jason y Lucía, los protagonistas. Las imágenes vistas en los trailers han sido sorprendentes y, sin duda, los desarrolladores han pensado en todos los detalles.

¿Para qué consolas estará GTA 6?

La preventa inició a la medianoche (hora de Nueva York) el 25 de junio. El precio del juego disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S es de 79.99 dólares ( 339.900 pesos aproximadamente con impuestos).

También está disponible la versión Ultimate Edition con un precio de 99.99 dólares (424.900 pesos aproximadamente con impuestos). A diferencia de la original, esta cuenta con colecciones exclusivas de carros, armas, ropa y otros beneficios para los jugadores.

Para las personas que compren las versiones digitales, podrán comenzar la precarga el 12 de noviembre y así tenerlo listo el día del lanzamiento. Está disponible en PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store y tiendas minoristas.