El difícil trascender de Julián entre el amor, los amigos y la realización profesional en ‘Manes 3’

En esta nueva entrega de la producción de Estudios RCN para Prime Video ‘Manes 3’, el romance y la comedia vuelven a estar a flor de piel cuando Julián y Antonia decidan qué decisiones tomar entre el amor o sus profesiones.

Julián, interpretado por Sebastián Carvajal, desde la primera entrega ha vivido difíciles situaciones que ha sabido afrontar con la ayuda de los Manes, su amiga Mafe y su amor, Antonia. Sin embargo, en esta tercera temporada las decisiones que tendrá que tomar pondrán en riesgo su trabajo, sus amistades o incluso su amor.

Para el actor, el proceso de dar vida a este personaje ha sido un camino muy enriquecedor, pues el crecimiento que ha demostrado Julián a lo largo de los capítulos va de la mano de un mensaje de superación y seguridad que se ven respaldados por el valor de enfrentar cualquier situación que la vida ofrece.

Él hace una retrospección de su personaje y destaca lo que más le gusta y lo que cambiaría del cofundador de Billuka. Sobre esto asegura que.

Algo que me gusta de Julián, es que él es muy enfocado al trabajo. Siempre está en pro de sacar adelante su empresa. Lo que no me gustaba es esa indecisión que tenía, que siempre estaba acudiendo a Mafe o a los Manes para tomar una decisión, pero no tomaba una decisión él solo.