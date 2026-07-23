De la sombra publicitaria a la luz propia: DARMAND estrena ‘Wake’, un himno a la autenticidad

Tras más de dos décadas de creación musical para universos sonoros de gigantes como Disney y Marvel, y marcando el ritmo junto a la emblemática banda bogotana The Mills, el compositor Diego Cáceres decidió dar un giro determinante en su carrera.

Bajo el nombre artístico de DARMAND, el músico colombiano presenta su sencillo ‘Wake’ como la entrada a una nueva etapa creativa, e intentando establecer un manifiesto sobre la libertad individual y el valor de reencontrarse con la propia esencia.

‘Wake’ surge como el resultado de una profunda transformación personal y más allá de responder a las dinámicas convencionales de la industria, refleja el impulso de soltar la aprobación externa para empezar a vivir desde la honestidad más absoluta.

Una arquitectura sonora entre la electrónica y la introspección

Para darle vida a este concepto, DARMAND sumó fuerzas en la coproducción con el chileno Pablo Sola, un referente clave dentro de la escena electrónica latinoamericana. El resultado es una atmósfera electrónica envolvente que contrasta y complementa una lírica de introspección profunda.

Con versos contundentes como "I believe it's possible, I believe in what's inside of me" y "Everything is becoming real, face the fears, right now right here, I'm free", la propuesta sonora invita al oyente a confrontar los temores internos y asumir la autoría de su propio camino.

La memoria visual: un viaje de reconexión personal

El universo narrativo de ‘Wake’ se puede apreciar mejor en su pieza audiovisual, dirigida por Yoshua León, de Lúcido Studio (Costa Rica).

Vea aquí el videoclip de 'Wake'

El videoclip sitúa al artista recorriendo la ciudad en medio de un punto de quiebre existencial, cuestionando el estilo de vida y las estructuras que había construido hasta el momento.

A través del uso de archivos personales que rescatan pasajes de la infancia y adolescencia de Cáceres, retratando con sensibilidad ese instante en que la memoria sirve como detonante para el despertar.