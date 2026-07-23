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El cantante de vallenato ‘Churo Díaz’ es imputado por presunto abuso sexual contra su hijastra

Los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2015 en Valledupar, cuando su hijastra tenía cuatro años.

'Churo Díaz'.
'Churo Díaz'. Foto: Instagram: @churo_diaz.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 23 de 2026
04:52 p. m.
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En las últimas horas, imputaron al cantante de vallenato Jorge Iván Díaz, conocido como ‘Churo Díaz’, por presunto abuso sexual y acceso carnal contra su hijastra, quien para cuando ocurrieron los hechos tenía cuatro años.

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Las investigaciones indican que los abusos presuntamente ocurrieron entre 2014 y 2015 en Valledupar.

Hijastra tenía cuatro años cuando ocurrieron los hechos

De acuerdo con las investigaciones, Díaz se habría aprovechado de la cercanía con la niña, especialmente en los momentos cuando estaba bajo su cuidado. La menor comenzó a tener cambios inusuales en su comportamiento, lo cual fue el indicio para sospechar que había sido víctima de abuso.

Tras la recopilación de pruebas, una fiscal adscrita a la Unidad de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. El cantante no los aceptó.

El otro proceso por una millonaria estafa

Este no es el único hecho que relaciona al artista. En febrero de 2018, un juez con función de garantías le impuso medida de aseguramiento por presunta estafa agravada en modalidad masa, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

Si bien no lo enviaron a la cárcel, en ese momento le colocaron un brazalete electrónico, lo obligaron a presentarse mensualmente ante la justicia y ordenaron cancelar su pasaporte para que no pudiera salir de Colombia.

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Los hechos salpicaron a Beatriz Isabel Castro Pérez, su expareja. Las autoridades indicaron que presuntamente ambos estuvieron detrás de la administración de más de 45 mil millones de pesos representados en bienes, inmuebles y dinero en efectivo.

Al parecer, captaron clientes a través de varios medios (prensa, voz a voz y redes sociales) para ofrecerles remates de inmuebles. Sin embargo, se habría tratado de una gigantesca red de estafa.

Resulta que los inmuebles no existían. Para aquel entonces, las pesquisas arrojaron que desde 2009 no se encontró la ubicación de los bienes registrados supuestamente a nombre de Castro. Paralelamente, el cantante tuvo un aumento inusual en su patrimonio; inclusive antes de dar el salto a la fama.

“El artista era el encargado de administrar los recursos entregados en efectivo, y con estos compraron casas y camionetas de alta gama, las cuales comenzó a vender cuando se percató de que la Fiscalía adelantaba varias investigaciones”, aseguró el ente acusador.

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