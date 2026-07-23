Preocupación por la salud de estrella del vallenato en Colombia: está en UCI

En la industria vallenata hay una gran preocupación debido a que se conoció que uno de los compositores y acordeoneros más reconocidos está internado en un hospital.

Se trata de Nafer Durán, que nació el 26 de diciembre de 1932 en El Paso, Cesar, y grabó 'Herencia vallenata' junto a Diomedes Díaz.

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'Naferito', como se le dice de cariño al importante artista colombiano, tiene 93 años, fue Rey Vallenato en 1976 y se encuentra siendo tratado en una entidad médica de Valledupar.

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Esta es la razón por la que Nafer Durán, el referente del vallenato en Colombia, está internado en UCI

El medio de comunicación El Heraldo se comunicó con Luis Durán, el hijo de Nafer, y conoció que la importante figura del folclor tuvo que ser hospitalizada desde el 5 de julio.

Además, Luis Durán también le contó a El Heraldo que su padre ha tenido inconvenientes cardíacos, pero que los médicos de la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar están pendientes de su tratamiento y evolución.

Los éxitos musicales de Nafer Durán, la estrella del vallenato en Colombia

A lo largo de su carrera, Nafer Durán se ha posicionado como uno de los compositores más destacados de la escena vallenata.

Y es que gracias a su ingenio han surgido 'hits' populares tales como:

Sin ti.

La invitación.

Los amores de Teresita.

Mi compadre.

La folclórica.

Eres.

Morenita, ¿por qué lloras?

Mi vida.

El amor de Nafer.

Dime por quién lloras.

Mi patria chica.

Muebles viejos.

Pobre negro.

"Dios bendiga al maestro y restaure su salud", "Dios todopoderoso coloque su mano sanadora", "pronta recuperación", "mucha fuerza", "todo estará bajo control", "admiramos a Nafer por su arte y nobleza", "confiemos en Jesús" y "estamos orando por él", han sido algunas de las reacciones de los seguidores del legendario acordeonero en las redes sociales.