CANAL RCN
Tendencias

Preocupación por la salud de estrella del vallenato en Colombia: está en UCI

Su hijo contó que la hospitalización se llevó a cabo desde el pasado 5 de julio. ¿Cuál es su diagnóstico?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
11:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la industria vallenata hay una gran preocupación debido a que se conoció que uno de los compositores y acordeoneros más reconocidos está internado en un hospital.

Se trata de Nafer Durán, que nació el 26 de diciembre de 1932 en El Paso, Cesar, y grabó 'Herencia vallenata' junto a Diomedes Díaz.

Luto en el vallenato colombiano tras la muerte de Ovidio Granados a sus 84 años
RELACIONADO

Luto en el vallenato colombiano tras la muerte de Ovidio Granados a sus 84 años

'Naferito', como se le dice de cariño al importante artista colombiano, tiene 93 años, fue Rey Vallenato en 1976 y se encuentra siendo tratado en una entidad médica de Valledupar.

¿Cuál es su diagnóstico? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta es la razón por la que Nafer Durán, el referente del vallenato en Colombia, está internado en UCI

El medio de comunicación El Heraldo se comunicó con Luis Durán, el hijo de Nafer, y conoció que la importante figura del folclor tuvo que ser hospitalizada desde el 5 de julio.

Además, Luis Durán también le contó a El Heraldo que su padre ha tenido inconvenientes cardíacos, pero que los médicos de la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar están pendientes de su tratamiento y evolución.

Los éxitos musicales de Nafer Durán, la estrella del vallenato en Colombia

A lo largo de su carrera, Nafer Durán se ha posicionado como uno de los compositores más destacados de la escena vallenata.

Y es que gracias a su ingenio han surgido 'hits' populares tales como:

  • Sin ti.
  • La invitación.
  • Los amores de Teresita.
  • Mi compadre.
  • La folclórica.
  • Eres.
  • Morenita, ¿por qué lloras?
  • Mi vida.
  • El amor de Nafer.
  • Dime por quién lloras.
  • Mi patria chica.
  • Muebles viejos.
  • Pobre negro.
Luto profundo en Colombia: murió estrella legendaria del vallenato
RELACIONADO

Luto profundo en Colombia: murió estrella legendaria del vallenato

"Dios bendiga al maestro y restaure su salud", "Dios todopoderoso coloque su mano sanadora", "pronta recuperación", "mucha fuerza", "todo estará bajo control", "admiramos a Nafer por su arte y nobleza", "confiemos en Jesús" y "estamos orando por él", han sido algunas de las reacciones de los seguidores del legendario acordeonero en las redes sociales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

VIDEO I Bad Bunny rompió en llanto durante el último concierto de su gira ‘Debí tirar más fotos’

Artistas

"La dejé": ¿Se terminó la relación entre Mike Bahía y Greeicy Rendón?

Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez hará celebración en honor al que habría sido su cumpleaños 35: ¿cómo asistir?

Otras Noticias

Santander

Cayó 'la reina de la estafa': ofrecía falsas promesas de venta de automóviles y camionetas en Bucaramanga

La mujer fungía como representante legal de un concesionario de vehículos en Bucaramanga, donde recibía automotores con el compromiso de venderlos.

Venezuela

Banco Mundial pone cifra al desastre en Venezuela: daños llegan a USD 19.500 millones

El organismo calculó que las pérdidas directas ascienden a USD 19.500 millones, con las viviendas como el sector más afectado.

Prosperidad Social

¿Habrá nuevos pagos de Jóvenes en Paz? La actualización oficial de Prosperidad Social

Atlético Nacional

Se tomó decisión de último momento para el inicio de la Liga BetPlay 2026 II: afecta a Atlético Nacional

EPS

Hospitales del Valle del Cauca protestan por deudas de las EPS y advierten afectaciones en la atención