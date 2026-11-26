Del 12 al 16 de diciembre, la feria de saldos D-Ganga reunirá a más de 100 expositores en el Centro de Eventos Mundo Aventura con entrada gratuita y ofertas de grandes marcas para toda la familia.

El autorregalo manda en Navidad: D-Ganga llega gratis a Bogotá

Darse un gusto en Navidad ya no es un lujo aplazado, sino la tendencia que marcará las compras de fin de año en Bogotá. Del 12 al 16 de diciembre, la feria de saldos D-Ganga reunirá a más de 100 expositores en el Centro de Eventos Mundo Aventura con entrada gratuita y ofertas de grandes marcas para toda la familia.

¿Por qué el autorregalo gana protagonismo en las compras de Navidad?

Tradicionalmente, diciembre ha estado asociado con la búsqueda de obsequios para familiares, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, los hábitos de consumo de fin de año muestran que cada vez más compradores reservan una parte de su presupuesto para adquirir algo propio, consolidando el autorregalo como una de las dinámicas más fuertes de la temporada.

Esta decisión responde a una motivación práctica y emocional: aprovechar los cierres de año y las jornadas de descuentos para renovar artículos de uso cotidiano, mejorar espacios de la vivienda o comprar finalmente ese producto que se había postergado durante los meses anteriores. Así, las compras navideñas dejan de ser únicamente un compromiso social para convertirse en una oportunidad de bienestar personal.

¿Cuándo y dónde será la feria de saldos D-Ganga 2026 en Bogotá?

Para quienes buscan concentrar sus compras navideñas y sus gustos personales en un solo recorrido, D-Ganga celebrará su segunda edición en la capital colombiana durante cinco días consecutivos en diciembre. El evento está diseñado para facilitar la comparación de precios y alternativas sin costos de ingreso para el público.

Estos son los datos clave para agendar su visita:

Fechas: del 12 al 16 de diciembre de 2026.

Lugar: Centro de Eventos Mundo Aventura, en Bogotá.

Valor de ingreso: entrada gratuita para todos los visitantes.

Muestra comercial: más de 100 expositores con saldos de grandes marcas.

Más de 100 expositores y grandes marcas: ¿qué productos se podrán encontrar?

Uno de los principales atractivos de esta feria de saldos es la diversidad de su oferta comercial, pensada para responder tanto a quienes buscan detalles navideños de distintos presupuestos como a quienes desean renovar sus pertenencias. Al reunir múltiples categorías bajo un mismo techo, los asistentes evitan desplazamientos innecesarios por distintos puntos de la ciudad.

Entre las líneas de productos disponibles durante los cinco días de feria destacan:

Moda y estilo personal: prendas de vestir para renovar el clóset y accesorios para complementar el estilo propio.

Hogar: artículos funcionales y decorativos para mejorar los distintos espacios de la casa.

Tecnología y familia: dispositivos tecnológicos y opciones variadas diseñadas para integrantes de todas las edades.

El respaldo de Corferias y Bazar de Marcas en su segunda edición

La realización de D-Ganga cuenta con la organización conjunta de Corferias y Bazar de Marcas, una alianza que busca dinamizar el comercio de temporada mediante saldos oficiales de marcas reconocidas. Tras el balance de su primera entrega, el evento regresa con una propuesta enfocada en equilibrar el ahorro y la variedad.

Diciembre es una época en la que pensamos mucho en los demás, pero también es una oportunidad para reconocer nuestros propios gustos y necesidades. En D-Ganga queremos que los visitantes encuentren opciones para sus regalos de Navidad y, al mismo tiempo, productos que puedan disfrutar ellos mismos, aprovechando la variedad de marcas y los saldos disponibles

Afirmó Adriana Granados, jefe de proyectos de Corferias.

Claves prácticas para organizar su ruta de compras y aprovechar los saldos

Para sacar el máximo provecho a la visita al Centro de Eventos Mundo Aventura entre el 12 y el 16 de diciembre, la organización invita a los compradores a planificar previamente su recorrido. Una compra estratégica permite equilibrar el presupuesto destinado a terceros con los gustos personales sin caer en gastos impulsivos.

Antes de asistir a la feria, tenga en cuenta estas recomendaciones: