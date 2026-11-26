Sofía Vergara se reunió con el presidente Abelardo de la Espriella en Barranquilla, durante su visita a Colombia. Después del encuentro, el mandatario anunció que prepara proyectos con la actriz y prometió revelar nuevas iniciativas para el país en los próximos meses.

La reunión se conoció el miércoles 25 de noviembre, cuando De la Espriella publicó un video en sus redes sociales con imágenes de la visita. En la grabación aparecen conversando, recorriendo algunos espacios y compartiendo un vuelo en el helicóptero presidencial.

“¡Haremos grandes cosas juntos por Colombia! En los próximos meses les traeremos maravillosas sorpresas a nuestros compatriotas”, escribió el mandatario, sin entregar detalles sobre los planes que tendría con la artista.

¿Qué pasó durante el encuentro entre Sofía Vergara y Abelardo de la Espriella?

Durante el recibimiento, De la Espriella destacó la trayectoria internacional de la barranquillera y el reconocimiento que ha conseguido en la industria del entretenimiento, especialmente en Estados Unidos.

El presidente aseguró que la actriz representa el talento colombiano y que su éxito no le ha hecho perder la identidad de su ciudad natal.

“Estamos de verdad honrados con la visita de una colombiana que representa a Colombia de la mejor manera”, expresó en el video.

Vergara, por su parte, agradeció el recibimiento con una frase que también quedó registrada en la publicación: “¡Qué bienvenida tan especial, espectacular!”.

Uno de los momentos que llamó la atención fue el recorrido aéreo que ambos realizaron en el helicóptero presidencial. Sin embargo, hasta ahora no se han divulgado detalles sobre los proyectos anunciados ni sobre el papel que tendría la actriz en esas iniciativas.

¿Por qué Sofía Vergara estaba en Barranquilla?

La visita de la actriz a Colombia estuvo relacionada con un homenaje organizado por la Alcaldía de Barranquilla el martes 24 de noviembre.

Durante el acto, encabezado por el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule, Vergara recibió el reconocimiento como barranquillera ilustre y conoció por primera vez la estatua de bronce de 7,5 metros instalada en su honor en el Gran Malecón del Río.

La escultura fue realizada por el artista Yino Márquez y se había inaugurado en julio de 2025, aunque la intérprete no había podido asistir personalmente a la ceremonia.

La artista también recibió el Turbante de la Tradición del Carnaval de Barranquilla, una distinción que reconoce a quienes contribuyen a proyectar la cultura de la ciudad.

Con estos homenajes y su encuentro con el presidente, Sofía Vergara cerró una visita marcada por los reconocimientos a su trayectoria y por el anuncio de posibles proyectos para Colombia.