Estas son las marcas y restaurantes que dominaron la atención de los consumidores

Alsea, multinacional mexicana que administra franquicias de amplia presencia global como Starbucks, Burger King, Domino’s, P.F. Chang’s y otras cadenas de comida casual, publicó su informe financiero correspondiente al tercer trimestre del año.

El documento expone el comportamiento de sus operaciones en América Latina y Europa, así como los factores que empujaron las ventas en ese periodo.

La compañía, que maneja cientos de puntos de atención en diferentes formatos, destacó que su desempeño estuvo marcado por dinámicas comerciales, campañas locales y variaciones en hábitos de consumo en los países donde opera.

Marcas y restaurantes que están teniendo reconocimiento

En el reporte difundido, Alsea explicó que varias de sus marcas contribuyeron al incremento general de ventas en el tercer trimestre, con comportamientos positivos en distintos mercados.

Entre esas cadenas se encuentra Domino’s Pizza, que registró aumentos en ventas en diversas regiones.

Uno de los países que más aportó a esa variación fue Colombia, donde esa marca de pizzas reportó un crecimiento del 9,1% en el indicador de tiendas comparables.

Según el informe, esa cifra estuvo influida por campañas locales orientadas al consumidor, dinámicas promocionales, actividades en fechas especiales y la introducción de nuevos productos.

Aunque la compañía no detalló los resultados individuales de otras marcas, sí indicó que el comportamiento conjunto permitió cerrar el trimestre con cifras positivas.

En este caso, Domino’s, que desde hace años se mantiene como una de las cadenas más agresivas en servicio rápido, continúa expandiéndose en formatos que combinan ventas digitales, pedidos para llevar, servicio en tienda y líneas telefónicas.

Este modelo ha sido replicado en diferentes mercados para responder a las nuevas formas de consumo que surgieron tras la pandemia y que se mantienen en 2025.