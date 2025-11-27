CANAL RCN
Tendencias

VIDEO I Dua Lipa es captada cenando en un famoso restaurante en Chapinero

La reconocida cantante sorprendió a sus fanáticos tras aparecer en un establecimiento reconocido en la capital.

Foto: AFP y captura pantalla TikTok @jesusmolinau
Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
05:16 p. m.
La fanaticada capitalina se está preparando para recibir a Dua Lipa, quien vibrará este viernes 28 de noviembre en el estadio Campín con la entrega de su gira 'Radical Optimism Tour' que le abrirá por segunda vez las puertas a una de las popstar más famosas y relevantes dentro de la industria musical.

No obstante, sus seguidores se encuentran al tanto de sus movimientos, pues se sabe que la intérprete de ‘One Kiss’ se encontraría en la ciudad desde el pasado 26 de noviembre para preparar su show y acercarse más a la cultura colombiana.

Dua Lipa es vista en restaurante en Chapinero

La artista británica no llegó sola a la ciudad ya que se le ha visto en compañía de algunos de sus familiares, amigos y su prometido Callum Turner, quien se ha visto bastante cercano a la artista durante su recorrido por distintos países a los que ha llegado con su gira.

En una reciente oportunidad, los fanáticos captaron a la artista mientras cenaba en el restaurante Selma, ubicado en la localidad de Chapinero. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que varios seguidores se aglomeraron en la salida del establecimiento para poder observar de cerca a la mujer y lograr fotografiarse con ella.

Así mismo, sus fanáticos han optado por esperar, durante horas, a la mujer en las inmediaciones del hotel en el que se está hospedando por lo que, en una ocasión reciente, la hermana de la intérprete de ‘Cold heart’ salió para saludar a la amplia fanaticada.

Información para el concierto de Dua Lipa

Según información suministrada por la tiquetera oficial del evento, la apertura de las puertas se llevará a cabo a las 4:00 p.m. y el show iniciará las 8:00 p.m., sujeto a cambios.

Los menores de edad, entre los 7 y 17 años, solo podrán acceder a las localidades disponibles para estos, de modo que, si no se cumplen con los requisitos mínimos de edad no se permitirá el ingreso.

Así mismo, el sitio del evento contará con una zona especial para las personas con movilidad reducida que también podrán ingresar con un acompañante, quienes deberán presentar su boleta individual.

El ingreso a personas en estado de embarazo se encuentra sujeto bajo verificación del personal logístico y demás recomendaciones por parte del cuerpo médico.

