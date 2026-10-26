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Fuerte sismo se reportó en el mundo: atento a los detalles

Las autoridades ya monitorearon la situación. ¿Qué plantearon? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Volcano Discovery.

Nicolás Forero

octubre 26 de 2026
02:52 p. m.
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El domingo 25 de octubre de 2026, cuando en Colombia eran las 5:28 de la mañana, pero en Tonga, el país de Oceanía, eran las 11:28 de la noche, se detectó un fuerte temblor.

La magnitud, de acuerdo con las entidades especializadas, estuvo cerca de alcanzar los 6.0. Además, la profundidad sobrepasó los 70 kilómetros.

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¿Cuáles fueron los lugares más cercanos a la zona en la que se originó este sismo? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se presentó en Tonga

  • 11:28 p.m. en Tonga / 5:28 a.m. en Colombia.

Epicentro: Océano Pacífico Sur, Tonga.

Magnitud: 5.8.

Profundidad: 75 kilómetros.

Municipios cercanos: a 221 kilómetros de Vaipoa, a 266 de Neiafu, a 316 de Alofi, a 317 de Mutalau, a 328 de Hakupu y a 335 de Leone.

¿Cuáles han sido los pronunciamientos de las autoridades de Tonga, el país de Oceanía, tras este sismo?

Luego de los monitoreos respectivos, las autoridades de Tonga les transmitieron un parte de tranquilidad a sus ciudadanos.

En primer lugar, los profesionales de Gestión de Emergencias confirmaron que no se presentaron daños estructurales y que, por ende, tampoco se registraron heridos ni víctimas.

Asimismo, no se acordaron planes de contingencia debido a que se explicó que el movimiento telúrico tuvo origen lejos de las islas principales y, más allá del 'sacudón' percibido, no afectó la normalidad.

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De igual manera, el Servicio Meteorológico de Tonga dejó claro que no existe riesgo de que se genere un tsunami a raíz de que el sismo no reunió las características suficientes para que se formen olas peligrosas en las costas aledañas.

Sin embargo, sí se precisó que es normal que se continúen percibiendo réplicas de una magnitud menor.

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