¡Relevante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 26 de octubre! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este lunes 26 de octubre de 2026 en 3.155,000 pesos, según el monitoreo del Banco de la República.

Además, la gráfica en tiempo real de esa entidad demostró que comenzó a bajar sobre las 12:00 de la tarde y, finalmente, cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 26 de octubre de 2026

Los analistas del Banco de la República informaron que el dólar cerró este 26 de octubre de 2026 en 3.130,00 pesos.

Realizando la comparación con el precio de apertura, el descenso que tuvo la divisa fue de 25 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.157,567 pesos, con un movimiento de alrededor de 1.197,737 millones de dólares.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado inició este 26 de octubre de 2026 en 3.158,43 pesos, bajando considerablemente respecto al viernes 23 de octubre.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 26 de octubre de 2026?

Las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, en promedio, están cobrando las siguientes tarifas durante este lunes:

Bogotá: 3.170 pesos para que las casas de cambio compren dólares en Colombia.

Cali: 3.100 pesos para que las casas de cambio compren dólares en Colombia.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares en Colombia.

Medellín: 3.070 pesos para que las casas de cambio compren dólares en Colombia.

¿Cómo se ha movido la Tasa Representativa del Mercado del dólar en los días más recientes?

En las últimas jornadas, la TRM ha tenido subidas y bajadas, pero no ha sobrepasado la barrera de los 3.200 pesos.

Los movimientos más recientes son los siguientes: