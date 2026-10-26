Los errores que pueden arruinar su candidatura antes de una entrevista de trabajo

Buscar empleo implica mucho más que reunir títulos académicos y enumerar los cargos ocupados. La manera de presentar las habilidades y los logros profesionales también puede influir en la percepción de los reclutadores, especialmente cuando deben revisar numerosas candidaturas para una misma vacante.

Por tal motivo, describirse como una persona “proactiva”, “comprometida” o “trabajadora” puede no ser suficiente para destacar en una convocatoria.

Uno de los errores más frecuentes consiste en utilizar palabras que parecen positivas, pero que no explican qué sabe hacer realmente una persona. Expresiones como “soy responsable”, “proactivo”, “comprometido” o “diligente” aparecen con frecuencia en las hojas de vida, pero pierden capacidad de diferenciación cuando no están acompañadas de ejemplos concretos.

Así lo advirtió James Fleming, especialista en recursos humanos y director de una empresa de reclutamiento, en declaraciones recogidas por el diario uruguayo El País. Con más de 25 años de experiencia en la evaluación de currículums y entrevistas laborales, el experto recomienda cambiar las afirmaciones generales por evidencias del trabajo realizado.

¿Por qué las palabras genéricas pueden perjudicar una hoja de vida?

El problema no está en mencionar las cualidades personales, sino en presentarlas sin demostrar cómo se traducen en el desempeño profesional.

Por ejemplo, escribir “tengo excelentes habilidades de liderazgo” no permite conocer el alcance de esa capacidad. En cambio, explicar que una persona coordinó un equipo, organizó un proyecto o contribuyó a cumplir una meta ofrece información más útil para evaluar su experiencia.

Fleming plantea un ejemplo: en lugar de destacar únicamente las habilidades de gestión, un candidato puede explicar que administró una cartera de 50 clientes y mantuvo un índice de satisfacción del 95 %. También puede describir cómo colaboró con diferentes equipos para lanzar un producto dos semanas antes de la fecha prevista.

Estos ejemplos muestran la diferencia entre afirmar una cualidad y demostrarla mediante una contribución concreta. Eso sí, las cifras y los resultados incluidos en una hoja de vida deben ser reales y el candidato debe estar en capacidad de explicarlos durante una entrevista.

¿Qué palabras debería utilizar para destacar su experiencia?

El especialista recomienda recurrir a verbos de acción que permitan identificar las tareas desarrolladas y los resultados obtenidos. Entre ellos están “lideré”, “diseñé”, “implementé”, “entregué” y “simplifiqué”.

La idea es evitar que la experiencia laboral se convierta en una lista de responsabilidades sin contexto. En lugar de escribir “responsable de las redes sociales de la empresa”, por ejemplo, un aspirante podría precisar qué estrategia desarrolló, qué canales administró y cuáles fueron los resultados obtenidos, siempre que pueda respaldarlos.

Este enfoque también sirve para personas que están comenzando su trayectoria profesional. Quienes tienen poca experiencia pueden destacar proyectos académicos, prácticas, voluntariados o actividades en las que hayan desarrollado habilidades relevantes para la vacante.

¿Cómo mejorar la hoja de vida antes de enviarla?

Antes de postularse, los candidatos pueden revisar estos cuatro aspectos:

Cambiar las afirmaciones generales por ejemplos: si se describen como organizados o líderes, deben explicar en qué experiencia demostraron esas capacidades.

Destacar logros verificables: incluir resultados, mejoras o metas alcanzadas cuando sea posible.

Adaptar el documento a la vacante: priorizar las competencias y experiencias relacionadas con el cargo al que se presentan.

Utilizar verbos de acción: describir qué hicieron, cómo lo hicieron y qué resultado obtuvieron.

También conviene revisar la ortografía, mantener una estructura clara y comprobar que la información de contacto esté actualizada.

Una hoja de vida bien elaborada no garantiza una entrevista, pues la selección depende de los requisitos de cada vacante y de otros factores del proceso. Sin embargo, demostrar las capacidades con ejemplos concretos puede ayudar a que los reclutadores comprendan mejor el perfil y evalúen su pertinencia.

En un mercado laboral competitivo, la diferencia no está necesariamente en utilizar las palabras más llamativas, sino en mostrar con claridad qué puede aportar cada candidato a una organización.