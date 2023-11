"Demasiado top": Ana Karina Soto dejó boquiabiertos a sus fanáticos con su disfraz de Halloween

El pasado 31 de octubre, durante la celebración de Halloween, miles de personas salieron a las calles luciendo sus mejores atuendos y disfraces. Las oficinas, hogares y vehículos también fueron sorprendentemente decorados.

El increíble disfraz de Ana Karina Soto

La presentadora de televisión Ana Karina Soto no se quedó atrás, puesto que se robó todas las miradas durante la celebración de Halloween en el programa 'Buen Día Colombia' del canal RCN. Con un espectacular disfraz de enfermera sangrienta, el cual tenía un toque muy picante. Sin lugar a dudas, dejó a todos impresionados.

Le recomendamos: Así han sido las espectaculares vacaciones de Ana Karina Soto por Estados Unidos

La aparición de la reconocida presentadora con su llamativo disfraz generó numerosos comentarios positivos en las redes sociales. Muchos calificaron su atuendo como "espectacular" y "demasiado top" en los comentarios de redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la presentadora compartió un carrusel de fotografías de su disfraz y aprovechó para anunciar su regreso al programa matutino del Canal RCN. "Una gran celebración de Halloween", escribió junto a las imágenes.

Además de la presentadora, sus compañeros de set también lucieron disfraces para esta ocasión especial. Soto aprovechó la oportunidad para preguntar a sus seguidores cuál disfraz les parecía mejor. Algunas de las opciones mencionadas fueron Drácula y un pirata.

¿Por qué Ana Karina no estuvo en 'Buen Día Colombia' el lunes?

Debido a la preparación de su disfraz de Halloween, Ana Karina no pudo estar presente en el programa de 'Buen Día Colombia' del 30 de octubre, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre su posible ausencia permanente. Sin embargo, la presentadora aclaró la situación mediante un mensaje en sus redes sociales.

"Muchas gracias por todos los mensajes que he recibido. No estuve hoy en 'Buen Día Colombia' porque mi regreso es mañana y con una gran sorpresa de Halloween. Así que tienen que estar muy pendientes todas esas personas que me han extrañado", expresó la presentadora.

No deje de leer: Ana Karina Soto divirtió tras rompérsele el tacón en pleno programa en vivo

Además, añadió: "Precisamente por todo el tema de Halloween, el maquillaje, el disfraz y todo, no estaré en 'Mañana express', solamente en 'Buen día, Colombia', pero sé que vale la pena y les va a encantar. Estamos organizando una gran sorpresa con mucho amor para todos ustedes".

Ana Karina Soto es una de las presentadoras de entretenimiento más reconocidas en la televisión nacional, gracias a su sólida y amplia trayectoria en los medios de comunicación. Su participación destacada en el programa 'Protagonistas de novela' la ha convertido en una figura querida por el público.