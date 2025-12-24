Soldado que sobrevivió al ataque del ELN en Aguachica rompió el silencio: “Agradecerle a Dios”

El soldado Elkin Pérez Cantillo se encuentra en proceso de recuperación en el Hospital Militar Central de Bogotá tras sobrevivir al atentado terrorista ocurrido hace una semana en Aguachica, Cesar, que cobró la vida de siete de sus compañeros.

Si bien pasará Navidad hospitalizado, mantiene una actitud esperanzadora frente a su recuperación.

Soldado se recupera con el apoyo de su familia

Pérez presenta heridas en su brazo y pierna derecha. En su recuperación está siendo acompañado por su madre y su esposa, quien se encuentra en el sexto mes de embarazo.

Llegó a la capital el pasado viernes 19 de diciembre junto a otros tres soldados heridos en el mismo atentado: Francisco Javier Mendoza Zabala, Juan David Moreno Caldera y Jorge Mario López Acosta. Dos de estos continúan en la unidad de cuidados intensivos, mientras el personal médico mantiene estrecha vigilancia sobre su estado de salud.

Además, recibió la visita del comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, quien le entregó un presente, así como mensajes de sus compañeros que continúan desplegados en el lugar de la tragedia.

Ataque dejó siete soldados asesinados

El uniformado relató los momentos del ataque y expresó su gratitud por estar con vida y permanecer junto a su familia. En medio de la emotividad del encuentro, aprovechó para enviar un mensaje de unión a todos los colombianos, deseándoles que puedan pasar una feliz Navidad en tranquilidad y junto a sus allegados.

Con respecto al hecho, se supo que ocurrió en la noche del jueves 18 de diciembre en la vereda El Juncal. Allí está ubicada la basa 27 del Batallón de Infantería #14 Capitán Antonio Ricaurte. El ataque fue obra del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Mediante el uso de drones, se lanzaron explosivos en las instalaciones. El saldo de muertos llegó a siete, mientras que otros 31 quedaron heridos.