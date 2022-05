Jacuzzi, sala de cine, terrazas: así es el lujoso 'penthouse' de Epa Colombia

Epa Colombia, la influenciadora que se ha convertido en una celebridad con tan solo 25 años, se hizo famosa por un video que publicó durante la preparación de la Selección Colombia en la Copa América Centenario.

Desde ese momento la mujer ha protagonizado varias polémicas e incluso actos de vandalismo que la llevaron a dejar sus redes sociales por un periodo de tiempo. Sin embargo, la empresaria, emprendió un negocio de Keratinas que, pese a los inconvenientes, le ha permitido mejorar de manera significativa su situación económica.

El pasado viernes 29 de abril, Daneidy Barrera publicó un video del lujoso Penthouse en el que vivirá de ahora en adelante.

La mujer compartió con sus seguidores la historia de cómo compró su casa en noviembre del año pasado. El apartamento está ubicado en Ciudad Salitre, y fue amoblado este año, con espacios diseñados por la misma influenciadora. “Me siento orgullosa, agradecida contigo, porque me compraste mucho amiga (refiriéndose a las keratinas), me permitiste ser una empresaria exitosa. Tener empresa en Colombia no es nada fácil, pero no es imposible para una mujer berraca”, señaló Epa Colombia y afirmó que su nuevo hogar era “un sueño hecho realidad”.

Recordó también su anterior situación económica “te acuerdas que yo pagaba arriendo y valía 500 mil y no me alcanzaba, te acuerdas de que vivía en las tejas donde me colgaba y se mojaba mi ropa”. La creadora de contenido Invitó a sus seguidores a luchar por sus sueños, y afirmó que “nada es imposible”.

Muchos usuarios se sorprendieron con los lujosos espacios. La cocina es de mármol y tiene iluminación led, la casa además cuenta con dos pisos, jacuzzi, salas de películas, terrazas con equipos de asador, y un closet de gran tamaño. "Hoy te puedo decir que ya tengo donde colocar mi ropa y me bañaré muy bien en este maravilloso penthouse".