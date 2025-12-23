¡Cambio clave en el precio del dólar en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025! Alcanzó nivel no visto hace días

El precio del dólar en Colombia amaneció este 23 de diciembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.792,59 pesos.

Eso indica que, respecto al día anterior (22 de diciembre de 2025), la divisa estadounidense decreció 25.34 pesos.

Además, la tasa promedio para que las casas de cambio compren dólares se está ubicando en 3.700 pesos, mientras que para que los vendan está oscilando los 3.820 pesos.

Sin embargo, por ciudad, se han detectado las siguientes tarifas desde las primeras horas de este 23 de diciembre de 2025:

Bogotá: 3.740 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Cali: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Medellín: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.810 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el martes de la semana pasada (16 de diciembre de 2025), bajó 25 pesos, lo que representa un descenso del 0.65%.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (23 de noviembre de 2025), disminuyó 16.18 pesos, que equivalen al 0.42%.

Por otra parte, haciendo el balance con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año, el decrecimiento fue de 582.03 pesos.

Y, por último, a diferencia de la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2025, se perdieron 616.56 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos cinco días

El precio del dólar, después de varios días, volvió a situarse por debajo de los 3.800 pesos.

Las últimas variaciones, de acuerdo con el registro histórico, han sido las siguientes: