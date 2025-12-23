CANAL RCN
Economía

¡Cambio clave en el precio del dólar en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025! Alcanzó nivel no visto hace días

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
08:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia amaneció este 23 de diciembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.792,59 pesos.

Eso indica que, respecto al día anterior (22 de diciembre de 2025), la divisa estadounidense decreció 25.34 pesos.

Dólar se acerca a precio que ilusiona en Colombia: así cerró su valor HOY lunes 22 de diciembre
RELACIONADO

Dólar se acerca a precio que ilusiona en Colombia: así cerró su valor HOY lunes 22 de diciembre

Además, la tasa promedio para que las casas de cambio compren dólares se está ubicando en 3.700 pesos, mientras que para que los vendan está oscilando los 3.820 pesos.

Sin embargo, por ciudad, se han detectado las siguientes tarifas desde las primeras horas de este 23 de diciembre de 2025:

  • Bogotá: 3.740 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.
  • Cali: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.
  • Medellín: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.810 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de diciembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el martes de la semana pasada (16 de diciembre de 2025), bajó 25 pesos, lo que representa un descenso del 0.65%.

Además, respecto al mismo día del mes anterior (23 de noviembre de 2025), disminuyó 16.18 pesos, que equivalen al 0.42%.

Por otra parte, haciendo el balance con el precio que el dólar tuvo en Colombia hace un año, el decrecimiento fue de 582.03 pesos.

Y, por último, a diferencia de la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2025, se perdieron 616.56 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos cinco días

El precio del dólar, después de varios días, volvió a situarse por debajo de los 3.800 pesos.

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025! Así se cotizó
RELACIONADO

¡Trascendental cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 22 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Las últimas variaciones, de acuerdo con el registro histórico, han sido las siguientes:

  • Viernes 19 de diciembre de 2025: 3.874,71 pesos.
  • Sábado 20 de diciembre de 2025: 3.817,93 pesos.
  • Domingo 21 de diciembre de 2025: 3.817,93 pesos.
  • Lunes 22 de diciembre de 2025: 3.817,93 pesos.
  • Martes 23 de diciembre de 2025: 3.792,59 pesos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Contraloría General de la República

Nuevos impuestos en decreto de emergencia tras polémica emisión de deuda

SOAT

SOAT cambiaría para 2026: taxistas y motociclistas tendrían duro golpe al bolsillo

Dian

DIAN confirma importante aumento en este impuesto para colombianos: esta será la fecha en la que se regirá

Otras Noticias

Artistas

Luto en el periodismo: murió, en Bogotá, una reconocida presentadora

La periodista había sido diagnosticada con una enfermedad cerebral desde el 2023.

Donald Trump

Trump lanzó un ultimátum a Maduro para que deje el poder: esto fue lo que le dijo

El presidente de Estados Unidos dejó en manos del mandatario venezolano su permanencia en el poder.

Artistas

"En observación": este es el estado de salud de Yeferson Cossio tras la cirugía por problemas en el corazón

Copa BetPlay

Millonarios, Santa Fe y Medellín perderían títulos oficiales: Dimayor dejaría de reconocerlos

Enfermedades

Ecuador confirmó el primer contagio de la 'supergripe' H3N2 variante K: hay llamado a los ciudadanos