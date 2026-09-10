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Fantástica se consolida como la agencia Independiente del año en los Effie Awards Colombia 2026

En una ceremonia celebrada en Bogotá, Fantástica reafirmó su liderazgo al obtener tres Effies de Oro y tres de Plata.

Fantástica se consolida como la agencia Independiente del año en los Effie Awards Colombia 2026
Foto: Fantástica

Noticias RCN

septiembre 10 de 2026
09:08 p. m.
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La industria publicitaria colombiana celebró la vigésima edición de los Effie Awards Colombia con un reconocimiento destacado para Fantástica, que se coronó nuevamente como la Agencia Independiente del Año tras obtener seis galardones por su trabajo creativo y estratégico.

En el evento realizado en el Country Club de Bogotá, la agencia obtuvo tres Effies de Oro y tres de Plata por su trabajo para Jabón Rey y Lenovo, consolidando su posición como una de las firmas independientes más efectivas de Colombia. Este logro se añade a un historial que incluye el mismo título en 2024 y dos Gran Effie por campañas como la de Aguardiente Mil Demonios.

"Ideas simples, ejecutadas con rigor"

Los seis reconocimientos reflejan el trabajo sostenido de Fantástica con Jabón Rey, marca con la que mantiene una relación comercial de largo plazo, y con Lenovo, cliente para el cual desarrolló la campaña "Esta es mi oficina", previamente reconocida en ediciones anteriores de los Effie.

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“Volver a ganar como Agencia Independiente del Año no es casualidad, es la confirmación de que nuestra manera de trabajar funciona: ideas simples, ejecutadas con rigor, que le generan resultados reales a marcas como Jabón Rey y Lenovo. Seguimos demostrando que la efectividad no depende del tamaño de la agencia, sino de la claridad con la que se piensa el negocio", afirmó Daniel Bermúdez, vicepresidente creativo y cofundador de Fantástica.

Este reconocimiento consolida a Fantástica dentro de la industria publicitaria colombiana como un referente de creatividad efectiva. La agencia ha logrado combinar resultados medibles de negocio con un enfoque estratégico que le ha permitido destacar no solo a nivel nacional, sino también en rankings regionales y globales de efectividad.

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