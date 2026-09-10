VIDEO I Alcalde de Cali vivió inesperado momento durante el homenaje a las víctimas del terremoto

Un mes ha transcurrido tras el fuerte terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió al país durante el pasado 10 de agosto. Por esto, Cali, una de las principales ciudades afectadas por el sismo, llevó a cabo un especial homenaje a las 154 víctimas mortales durante la mañana de este 10 de septiembre.

La conmemoración inició exactamente a las 7:34 de la mañana cuando las campanas de las iglesias de la sucursal del cielo se escucharon por toda la ciudad durante 90 segundos para conmemorar el fatídico evento.

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Alejandro Eder durante el homenaje a las víctimas del terremoto

154 campanazos fueron realizados por parte del alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien hizo vibrar la ciudad al recordar a cada una de las víctimas mortales que no sobrevivieron.

En distintas zonas de la capital se llevaron a cabo ceremonias religiosas para pedir por el descanso eterno de las víctimas y para acompañar a aquellas personas que lo perdieron todo en un minuto.

Frente a la parroquia María Inmaculada, en el barrio Capri, el alcalde y decenas de personas también se reunieron para acompañar a las víctimas que sobrevivieron y que tuvieron que ver partir a sus seres amados.

Así mismo, en aquel momento se llevó a cabo una eucaristía en donde el alcalde se reunió con algunas de las víctimas sobrevivientes y compartieron un especial momento al liberar mariposas de colores como un símbolo de esperanza y resiliencia ante la tragedia que hoy enluta a cientos de familias en el país.

Sin embargo, en aquel instante, los presentes se percataron de un peculiar momento ya que una de las mariposas no siguió su rumbo al decidir posarse sobre la mano del alcalde. La reacción del hombre fue dejar que esta se sujetara a uno de sus dedos para ser fotografiada posteriormente.

“Dios siempre encuentra maneras de sorprendernos y decirnos que no estamos solos. Gracias, querido padre, por tanto. Unidos salimos fortalecidos de esta, caleños”, aseguró el hombre en sus redes sociales.

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Placa en honor a las víctimas del terremoto

Así mismo, el alcalde dio detalles de la instalación de una placa, en el ecoparque de la Biodiversidad, en honor a las 154 víctimas mortales del sismo. Así mismo, se lograron sembrar 154 guayacanes en este mismo lugar como un recordatorio para cada una de las familias que perdieron a sus seres amados.