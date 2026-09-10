CANAL RCN
Colombia Video

Padre reconstruyó el doloroso hallazgo de Juan Felipe Giraldo tras el desplome del Hotel Dibeni

El joven comerciante de 24 años quedó sepultado en el hotel días antes de su boda. Su padre lo buscó incansablemente entre las ruinas hasta encontrarlo.

Yhonay Díaz

septiembre 10 de 2026
08:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El terremoto que sacudió a Pereira hace un mes dejó historias desgarradoras que aún resuenan en el eje cafetero.

Entre las víctimas se encuentra Juan Felipe Giraldo, un joven de 24 años que viajó desde Bogotá y perdió la vida sepultado bajo los escombros del hotel donde se hospedaba.

La historia de amor de Juan Felipe Giraldo, hallado sin vida a dos días de su boda, tras el terremoto
RELACIONADO

La historia de amor de Juan Felipe Giraldo, hallado sin vida a dos días de su boda, tras el terremoto

La búsqueda de Juan Felipe duró cuatro días en los que su padre removió escombros sin descanso hasta encontrar su cuerpo el 14 de agosto, apenas dos días antes de su boda.

Es un momento de destrozarse uno en mil pedazos, o sea, ya ese momento, yo pienso que si hay momentos en la vida que uno quiere olvidar son esos.

Hallan sin vida a Juan Felipe Giraldo, desaparecido tras el terremoto en Pereira: estaba a punto de casarse
RELACIONADO

Hallan sin vida a Juan Felipe Giraldo, desaparecido tras el terremoto en Pereira: estaba a punto de casarse

Juan Felipe fue encontrado por su padre dos días antes de su boda

Juan Felipe había viajado a Pereira siguiendo los pasos de su padre en el negocio del comercio, actividad que compartían y que motivó aquel fatídico viaje.

"No, yo me llevo las cosas buenas, la sonrisa de él, era una persona muy alegre, muy recochero", expresó su padre al recordarlo.

Después de cuatro días de intensa búsqueda, su padre logró hallarlo entre los escombros de una de las habitaciones del hotel, pero sin vida.

El joven se iba a casar dos días después de su hallazgo. Tenía todo listo, pero la tragedia no le permitió llegar al altar con la mujer de su vida, con quien dejó un hijo de dos años y una vida por delante.

Periodista José Fernando Patiño rompió en llanto tras hallar recuerdos de su padre entre los escombros
RELACIONADO

Periodista José Fernando Patiño rompió en llanto tras hallar recuerdos de su padre entre los escombros

El dolor de un padre que luchó hasta hallar a su hijo

El regreso a Bogotá y a la rutina laboral del padre de Juan Felipe ha sido un proceso complejo. Aún carga el dolor en el pecho por haberlo perdido en un abrir y cerrar de ojos. Dos minutos trágicos que acabaron con los sueños de una familia.

Sin embargo, encuentra fuerzas en los recuerdos de su hijo. "Donde quiera que esté, yo sé que está con el señor”.

En su lugar de trabajo, el padre tiene una serie de cuadros que los amigos de Juan Felipe le regalaron en homenaje a su hijo.

También guarda el casco que utilizó durante los días de búsqueda entre los escombros, objetos que lo conectan con su hijo no desde el sufrimiento, sino desde el amor paterno.

Con la sonrisa, no más. Con esa sonrisa y con esa alegría. Por eso no le quise hacer reconocimiento a la cara. Me llevó de Juan Felipe la sonrisa que tenía, una sonrisa contagiosa, alegre.

A un mes de la tragedia, la historia de Juan Felipe Giraldo representa una de las pérdidas humanas que dejó el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, una tragedia que le cambió la vida a muchas familias.

Se niega a detener la búsqueda de su hijo, desaparecido tras el sismo: se casaba el domingo
RELACIONADO

Se niega a detener la búsqueda de su hijo, desaparecido tras el sismo: se casaba el domingo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Más de 4.000 ayudas han sido enviadas a damnificados por el terremoto: la mayor muestra de solidaridad

Cali

Más de 3.000 animales rescatados tras el terremoto en el país buscan una segunda oportunidad

Policía Nacional

'Plan Bicitaxis Seguros': Policía Nacional realizó masivo control en Kennedy

Otras Noticias

Alcaldía de Bogotá

¿Hasta cuánto tendría que pagar si es visto arrojando escombros en las calles de Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá compartió el listado de las acciones que no están permitidas y que pueden acarrear comparendos.

Atlético Nacional

¡James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional! Comunicado y video oficial del club

Por medio de un comunicado oficial, Atlético Nacional anunció la llegada de James Rodríguez como fichaje estelar.

México

Rescatan a ocho personas secuestradas por el Cartel Jalisco Nueva Generación

Artistas

Festival Cordillera 2026 tiene una baja de última hora: banda confirmó que no estará

Conciertos

Temporada de conciertos: 5 tips para cuidar la audición según expertos