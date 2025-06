El último brunch en La Casa de los Famosos Colombia: ¿tuvo que ser cancelado?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran atravesando por los últimos días de la competencia. Sin embargo, la presencia de los jefes de campaña, quienes son exparticipantes del juego, ha revivido algunas de las más polémicas controversias.

El ‘Jefe’ decidió realizar la última versión de la polémica actividad en la que los participantes se sientan, en medio de la terraza del lugar, para responder algunas de los interrogantes más inquietantes del juego. No obstante, la dinámica desarrolló momentos de tensión ya que algunos famosos discutieron sobre sus comportamientos.

Este fue el caso de Emiro Navarro y Karina García, quienes se enfrentaron en la mesa ya que el creador de contenido manifestó que la antioqueña habría cometido diferentes faltas de respeto en medio de las campañas.

La persona que estoy viendo no es la misma que salió, no hables de lo que tú también eres. Yo no te he deseado nada malo, en varias ocasiones yo le hablaba a la cámara y tu pasabas por detrás cantando la canción. Eso para mí es una falta de respeto, agregó Navarro.