“Me equivoqué”: Melissa confiesa que cometió un grave error en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran atravesando por una etapa definitiva para el desarrollo de la competencia. Las campañas lograrán dar un rumbo definitivo al juego, de modo que, los cinco participantes han manifestado realizar importantes estrategias para llegar a la gran final.

Andrés, Melissa, Emiro, La Jesuu y la Toxi Costeña se enfrentaron, en la jornada más reciente, en un importante debate en el que expusieron sus razones para convertirse en los ganadores de la segunda temporada del programa.

El ambiente se tornó tenso ya que el espacio revivió algunas de las disputas más polémicas del juego. Sin embargo, varios famosos expresaron su inconformidad con algunas de las palabras que expusieron en el debate ya que pudieron jugar en su contra.

Este fue el caso de Melissa Gate, quien, minutos después de la actividad, manifestó que no se sintió cómoda con algunas de sus intervenciones ya que expresó que tuvo errores significativos en su discurso.

Me equivoqué en ese discurso, al final me enredé, me puse a mirar el reloj y me bloqueé y no supe lo que iba a decir. Yo no estaba leyendo, pero sí tenía una guía entonces soy consciente de que no me fue tan bien, señaló.