El nuevo centro de carros eléctricos en Usaquén

Este innovador complejo de 800 metros cuadrados no es un concesionario tradicional, sino un centro de experiencia que combina inteligencia artificial, cultura urbana y un taller especializado para redefinir el futuro de los vehículos eléctricos premium.

¿Qué es Zeekr House Usaquén y qué tecnología ofrece?

La adopción de la electromovilidad premium en Colombia ha entrado en una nueva fase. Tras superar la etapa de los usuarios pioneros, el mercado actual exige mayor densidad operativa, infraestructura y confianza en el respaldo técnico. En este contexto, la marca de lujo del Grupo Geely inauguró Zeekr House en la intersección de la Calle 120 con Carrera 7, en Usaquén.

Este complejo de más de 800 metros cuadrados busca transformar la experiencia del comprador de vehículos eléctricos. Quienes visiten la flagship store no encontrarán la clásica presión comercial, sino pantallas de simulación impulsadas por inteligencia artificial (IA). Esta innovadora tecnología permite a los usuarios proyectar configuraciones personalizadas y evaluar la autonomía real de las baterías, teniendo en cuenta la exigente topografía y los hábitos de manejo particulares de las carreteras colombianas.

Modelos en exhibición y experiencia urbana

Dentro de Zeekr House, los amantes de la movilidad sostenible podrán disfrutar de una exhibición permanente con más de siete automóviles. La gama está encabezada por los modelos Zeekr 001, Zeekr X y el Zeekr 7X, los cuales lideran el portafolio de la marca.

Más allá de los vehículos, la infraestructura está diseñada para funcionar como un nodo de encuentro urbano en el norte de la ciudad. El lugar cuenta con un escenario equipado para lanzamientos de nuevos desarrollos tecnológicos, además de una galería para exposiciones de arte, muestras de diseño y experiencias gastronómicas dirigidas a la comunidad de propietarios. Como valor añadido, el área dispone de parqueo privado con estaciones de carga y zonas de trabajo para los clientes.

Taller especializado: el respaldo técnico para autos de alto voltaje

Uno de los grandes retos de los vehículos de lujo es el servicio posventa. Por ello, el eje central de esta experiencia se encuentra en su centro de servicio técnico especializado y exclusivo para la marca. Aunque la instalación está en su fase final de alistamiento, se espera que inicie operaciones por completo en aproximadamente un mes.

Este taller de alto vuelo incorporará bahías de diagnóstico dedicadas a sistemas de alto voltaje, operadas por personal certificado directamente desde la casa matriz. Con esto, la compañía busca resolver el principal punto de dolor del usuario premium: garantizar un mantenimiento especializado que proteja la vida útil del carro eléctrico y asegure su valor residual.

La apuesta de Zeekr y Astara por la movilidad premium en Colombia

El despliegue de esta marca de origen chino busca ganar terreno frente a los competidores europeos tradicionales, todo bajo el respaldo y la red de distribución de Astara, su representante oficial en el país.

José Luis Porras, Brand Manager de la marca en Colombia, señala que este espacio permite construir una relación cercana y diferencial, donde las personas pueden descubrir el ADN de la compañía, vivir su tecnología y tener la certeza de un acompañamiento integral en servicio posventa.

Este nuevo centro asume la tracción operativa y complementa la Boutique Store ya existente en la Calle 86 con Carrera 11, la cual se enfoca en el estilo de vida y el diseño. Ambas sedes conforman una red dual estratégica. Como menciona Luisa Sanabria, cliente de la marca y empresaria bogotana, la integración de tecnología interactiva y taller demuestra que la compañía busca establecerse a largo plazo, brindando una experiencia que facilita la decisión de compra y otorga respaldo continuo. Con esto, se establece un nuevo estándar donde el diseño, la experiencia y la capacidad técnica conviven bajo el mismo techo.