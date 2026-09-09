Concierto de Conciertos vuelve por lo alto a Bogotá: cartel, fecha y venta de entradas

Bogotá se prepara para una noche dedicada a las canciones que marcaron diferentes generaciones. El Concierto de Conciertos 2026 llegará el próximo 4 de diciembre al Gran Salón de Corferias con una programación que reunirá artistas de rock, pop, reggae y otros sonidos latinoamericanos.

El evento tendrá una combinación de agrupaciones internacionales y artistas colombianos. Además, la venta de entradas comenzará con una promoción especial para quienes quieran asegurar su lugar desde el lanzamiento.

Artistas del Concierto de Conciertos 2026 en Bogotá

Entre los nombres anunciados aparecen Los Prisioneros, Beto Cuevas, Kraken y La Mosca, junto a Maldita Vecindad y Los Cafres.

La representación colombiana también tendrá un espacio importante. San Alejo, Jerau, Sin Ánimo de Lucro y Cabas hacen parte de la programación confirmada, además de invitados especiales que se sumarán a la jornada.

La propuesta busca apelar especialmente a la nostalgia con canciones que se convirtieron en referentes para varias generaciones. La producción estará a cargo de Ricardo Leyva Producciones y contará con un montaje preparado para recibir a miles de asistentes en Corferias.

¿Cuándo salen las entradas para Concierto de Conciertos?

El Concierto de Conciertos se realizará el 4 de diciembre de 2026 en el Gran Salón de Corferias, Bogotá.

La venta de boletería comenzó el viernes 4 de septiembre a través de TuTicket. Durante el lanzamiento habrá una promoción del 40 % de descuento en las entradas.

Esta edición tendrá, además, un componente social con la participación de World Vision. La organización estará presente para acercar a los asistentes a iniciativas enfocadas en niños, familias y comunidades.

De esta manera, Bogotá volverá a recibir un espectáculo que apuesta por reunir en una misma noche a figuras reconocidas de la música latinoamericana y colombiana, a pocos días de comenzar las celebraciones de fin de año.