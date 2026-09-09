'Agua': la nueva colaboración entre Shakira y Maluma

Las redes sociales y la industria de la música se paralizaron este miércoles 9 de septiembre después de que Shakira y Maluma anunciaran 'Agua', su nueva colaboración que saldrá al público el próximo 17 de septiembre. La barranquillera y el antioqueño se juntan de nuevo después del éxito mundial 'Chantaje' lanzado en 2016.

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Será su quinta colaboración musical; sin embargo, los fanáticos tuvieron que esperar casi 8 años para volver a disfrutar de esta dupla. En 2016, 'Chantaje' se posicionó como un 'hit' mundial y a la fecha, el video de la canción acumula más de 3 mil millones de reproducciones en YouTube; en 2017, la canción 'Comme Moi' tuvo una versión alternativa que juntó a los dos artistas colombianos; en 2018, Maluma participó en el álbum 'El Dorado' de Shakira con el tema 'Trap' y en 2018 salió su último sencillo juntos titulado 'Clandestino'.

"¡Nos fuimos mundial! Con la reina": Maluma sobre Shakira

Horas antes del anuncio, el cantante 'paisa' dejó inquietos a todos sus seguidores luego de publicar una foto en la que aparecía su silueta junto a la de una mujer con la palabra "adivinen", creando todo tipo de rumores y especulaciones sobre con quién sería su próxima colaboración.

Algunos de los usuarios de redes sociales, en su intento por adivinar quién era la misteriosa mujer, lanzaron nombres como el de Greeicy Rendón; sin embargo, la incertidumbre solo duró unas horas después de que Maluma revelara la foto oficial en su cuenta de Instagram y que también fue compartida por Shakira para promocionar el nuevo sencillo.

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2026 exitoso para los artistas colombianos

Solo una semana atrás, Maluma ya había sido noticia tras su sorpresiva aparición en el álbum de la superestrella Beyoncé, siendo la primera colaboración de los dos artistas. Además, el intérprete de 'Borro Cassette' confirmó una importante colaboración con la marca Hot Wheels presentando una versión a escala coleccionable de una camioneta inspirada en su último álbum 'Loco X Volver'.

Por su parte, Shakira, con su éxito mundial 'Dai Dai', la canción principal del Mundial 2026, llegó al puesto #1 de las principales listas en el mundo, reafirmando su papel como 'La reina de los mundiales'.