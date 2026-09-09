Apple sorprende con el iPhone Duo, su primer teléfono plegable: estas son sus características

Este 9 de septiembre Apple realizó una transmisión a nivel mundial para presentar, como todos los años, los últimos dispositivos diseñados por la entidad.

Apple anuncia su primer teléfono plegable: el iPhone Duo

Las nuevas apuestas incluyen laptops, auriculares y teléfonos móviles con las últimas capacidades tecnológicas.

Pero esta vez, la multinacional sorprendió al mercado con algo jamás antes visto: la presentación de su primer celular plegable. Se trata del ‘iPhone Duo’, el primer iPhone plegable.

Según información compartida en su página oficial, es el teléfono más delgado en toda su historia y el que tiene una pantalla más grande hasta la fecha.

“Es el iPhone más delgado con la pantalla más grande hasta la fecha: un 50 % más grande que el iPhone 18 Pro Max. Además, cuenta con una pantalla externa que ocupa más del 90% de la superficie de la pantalla del iPhone 18 Pro”.

El nuevo producto contará con una experiencia iOS reinventada y brindará a quienes quieran adquirirlo, nuevas posiciones y orientaciones.

“La relación de aspecto de la pantalla Super Retina XDR de 7,6 pulgadas es uniforme tanto en la pantalla interna como en la externa. La pantalla interna está compuesta por 10 capas ultrafinas con un acabado de nanotextura personalizado que reduce los reflejos. Además, la cámara FaceTime, integrada bajo la pantalla, permanece oculta hasta que la necesites. El resultado es una superficie de visualización sin interrupciones, extraordinariamente suave y plana”, detallaron.

La nueva propuesta de Apple cuenta con dos cámaras en la parte trasera. Una gran angular fusión Ultra de 48 megapíxeles y otra principal Fusión de la misma resolución. Además, una cámara frontal del escenario principal de 12 megapíxeles.

Otro detalle relevante y atractivo para los usuarios es la batería. El iPhone Duo tiene el sistema de doble batería junto a un diseño interno de eSIM que ahorra espacio. Un aspecto que maximiza el espacio físico para la capacidad de la batería.

Según el gigante tecnológico, el equipo estará disponible a partir del 16 de octubre y su valor será superior a los seis millones de pesos aproximadamente. El precio variará según la capacidad de almacenamiento.