Esta es la cantidad máxima de dinero en efectivo que puede transportar en Colombia

Los colombianos o extranjeros que deseen movilizarse por Colombia o pasar por sus fronteras, deben tener en cuenta que existen una normas que definen cuál es la cantidad máxima para transportar dinero en efectivo.

Si bien en los últimos años ha crecido la cantidad de pagos electrónicos, informes del Banco de la República revelan que el efectivo sigue dominando totalmente el panorama con más del 77,8% de las transacciones que se hacen en el país, razón por la cual es importante tener en cuenta esta información.

¿Hay un tope para movilizar dinero en efectivo en Colombia?

De acuerdo a lo definido por las autoridades, movilizar dinero en efectivo en las vías nacionales o en vuelos dentro del país no infringe ninguna norma y por lo tanto, no hay un tope máximo para esto. Siempre que se pueda justificar el origen del dinero ante las autoridades, no hay problema, pues esta actividad no es un delito.

Eso sí, las autoridades tienen la potestad de ejercer controles adicionales si considera que la cantidad es sumamente alta o si podría estar ligada a actividades ilícitas, razón por la cual se debe presentar una justificación válida, pues de lo contrario podría ser detenido.

La cifra tope si se mueve por las fronteras colombianas

Por otro lado, mover dinero en efectivo entre países, bien sea en vuelos internacionales, por carretera o vía marítima, sí define una cifra específica, según la resolución 00014 de 2005 publicada por la DIAN en la página del Banco de la República.

Como máximo, puede llevar 10.000 dólares, alrededor de 38.000.000 millones de pesos (con el dólar a $3.800), bien sea en moneda colombiana o extranjera. En caso de superar la cifra, debe hacerlo declarando ante la DIAN por medio de empresas de transporte autorizadas, o del contrario el dinero podría ser incautado y su portador recibir sanciones.