¡Reconocida periodista del Canal RCN será mamá! Así reveló que está embarazada

La periodista reveló la noticia en plena Navidad y emocionó a sus seguidores.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
06:53 a. m.
Antes de la noche de Navidad, los internautas de una reconocida periodista se emocionaron al máximo debido a que ella confirmó que está embarazada.

Se trata de Catalina López, que trabaja en Mañana Express del Canal RCN y aseguró que está muy emocionada con la noticia y que ya anhela tener a su bebé en sus brazos.

Así fue como Catalina López, la periodista de Mañana Express del Canal RCN, confirmó que está embarazada

La periodista Catalina López, en una publicación compartida junto a Jorge Puerta, su pareja, mostró su vientre al lado del árbol de Navidad de su casa y, además, también dejó ver la prueba de embarazo que se realizó y la ecografía.

"Esta vez no tenemos nada que pedir porque estamos agradecidos de recibir la mayor bendición que ha cambiado nuestras vidas para siempre", comenzó escribiendo la periodista Catalina López, de Mañana Express del Canal RCN.

"Estamos felices, emocionados y esperándote con muchas ansias. Desde el día uno eres amada. ¡Gracias, Dios! Feliz Navidad", complementó.

Así han reaccionado los seguidores de la periodista Catalina López, de Mañana Express, tras la revelación de su embarazo

Luego del emocionante post de la periodista Catalina López, sus seguidores la felicitaron por la importante etapa que se encuentra viviendo y le desearon mucha felicidad junto a su bebé y su pareja.

"Felicidades a los dos", "qué bendición", "un abrazo", "me lo soñé tantas veces y hoy es una realidad", "te quiero muchísimo", "nos alegramos demasiado con este regalo de Navidad", "qué felicidad", "mi admiración por ti es enorme", "qué belleza", "todo va bien y estará así", "en espera de mi sobrina hermosa", "se viene lo mejor para la familia", "te mereces todas las felicidades" y "siempre deseándote lo mejor", han sido algunos de los comentarios escritos en las redes sociales tras la revelación.

