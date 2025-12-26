Autoridades investigan grave accidente de tránsito que cobró la vida de 3 personas en Valledupar

Este 25 de diciembre, un grave siniestro vial cobró la vida de tres personas en zona rural de Valledupar. Los hechos se registraron en la entrada al corregimiento de Caracolí, sobre la vía que comunica con el corregimiento de Los Venados.

Grave accidente en Valledupar cobró la vida de 3 personas

De acuerdo con la información preliminar, el caso fue reportado por un ciudadano a la subestación de Policía.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron los cuerpos sin vida de tres hombres identificados como Fair Morel López Quiroz, Heriberto Antonio de Ávila Castillo y Manuel Hernández.

En el sitio también fueron halladas dos motocicletas con graves daños en su estructura, lo que indica que el accidente se habría producido tras una colisión entre ambos vehículos.

Las autoridades acordonaron el área para adelantar las labores de inspección técnica y recolección de evidencias.

Hasta el momento, no se han establecido las causas exactas que originaron el siniestro vial. Las autoridades de tránsito iniciaron la investigación correspondiente con el fin de esclarecer cómo ocurrió el choque y determinar posibles responsabilidades.

Versiones preliminares y datos compartidos por otros medios señalan que tras el siniestro una mujer resultó gravemente herida y que esta, fue trasladada a un centro asistencial en Bosconia, para recibir la atención médica pertinente.

También que el accidente se habría ocasionado porque los conductores se encontraban, presuntamente, en estado de embriaguez tras la celebración de Navidad. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión.

Balance de seguridad durante la noche de Navidad

Entretanto, según reportes de las autoridades, entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, se reportaron un total de 48 homicidios en el país.

Según el balance oficial, más de la mitad de los asesinatos estuvieron relacionados con riñas y comportamientos violentos, muchos de ellos ocurridos en reuniones familiares y encuentros entre amigos. El consumo de alcohol y la falta de control en medio de las celebraciones fueron los factores determinantes en estos desenlaces fatales.

Las autoridades también advirtieron sobre el alto número de enfrentamientos registrados durante el mes, con más de 5.100 casos de lesiones personales, lo que refleja la magnitud de la violencia en la temporada de fin de año.

Aunque se evidenció una disminución en los casos de violencia intrafamiliar, el reporte sigue siendo alarmante, especialmente por los homicidios de mujeres registrados en el mismo periodo.