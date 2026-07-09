CANAL RCN
Colombia

Petro respaldó al gobernador de Nariño y le dejó un mensaje al presidente De la Espriella

Hubo un choque entre el presidente De la Espriella y el gobernador por los diálogos de paz.

Expresidente Petro y gobernador de Nariño.
Expresidente Petro y gobernador de Nariño. Foto: Presidencia | Gobernación de Nariño.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 07 de 2026
11:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hubo un fuerte rifirrafe entre el presidente Abelardo de la Espriella y el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar.

Gobierno De la Espriella promete más libertad y autonomía fiscal a las regiones, tras cumbre de gobernadores
RELACIONADO

Gobierno De la Espriella promete más libertad y autonomía fiscal a las regiones, tras cumbre de gobernadores

Durante la cumbre de gobernadores celebrada en Mompox, Bolívar; el jefe de Estado recalcó que en su gobierno no iba a haber mesas de diálogo con grupos criminales y le dejó un mensaje al mandatario local.

¿Qué le dijo De la Espriella al gobernador?

“Quiero hacer una advertencia muy clara, ningún gobernador ni alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras armadas. Me encargaré de que aquel que cruce esa línea responda ante la justicia”, sostuvo De la Espriella.

Acto seguido, dijo lo siguiente: “Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido”.

La respuesta no se hizo esperar y por medio de un comunicado, Escobar afirmó que los diálogos que desarrollaron en su departamento correspondieron a los que con el gobierno anterior, el del expresidente Gustavo Petro, se adelantaban en el marco de la paz total.

La respuesta de Escobar

Por lo tanto, enfatizó que desde su gestión no se han llevado a cabo negociaciones por debajo de la mesa: “Su participación se desarrolló dentro del marco institucional y respondió a la necesidad de reconocer las particularidades del departamento”.

Gobernador de Nariño responde a señalamientos sobre diálogos de Paz del presidente
RELACIONADO

Gobernador de Nariño responde a señalamientos sobre diálogos de Paz del presidente

En ese orden de ideas, Escobar sostuvo que Nariño está dispuesta a las puertas del diálogo y articulación con el gobierno nacional.

El tema no concluyó en este punto y por medio de X, el expresidente Petro se pronunció: “Propongo al pueblo de Nariño en apoyo a su lucha por la paz, que el gobernador debe ser respaldado a través de un paro cívico nariñense”.

“Que ponga de presente que Abelardo no amenaza a un gobernador, sino a todo un pueblo que quiere la paz”, este fue el mensaje que el expresidente le dejó al mandatario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso a menores

Cayó el hombre que habría abusado y causado la muerte de un bebé en Pereira: revelaron el dictamen de Medicina Legal

Inseguridad en Bogotá

Video | Delincuente por poco atropella a un bebé en medio de un intento de robo en una ciclorruta de Bogotá

ELN

Explosivo expediente compromete al exdefensor Ever Pallares por posibles nexos con el ELN

Otras Noticias

Artistas

"Le fui infiel": famoso colombiano rompió el silencio tras su separación

El creador de contenido redactó un comunicado oficial en el que reconoció su responsabilidad.

Nicolás Maduro

A Nicolás Maduro le habrían anticipado sobre la operación para capturarlo, pero no le importó

Ocho meses después de la operación, la revelación destapa más detalles de aquel histórico 3 de enero de 2026.

Empleo en Colombia

Oferta de empleo en Colombia: Metro de Bogotá, Bancolombia y Servicios Especiales ofrecen 1.400 vacantes

Copa Sudamericana

¿Por qué Carlos Gómez y Carlos Cuesta no fueron convocados por Vasco da Gama vs. Santa Fe?

Invima

Invima prohíbe la venta de nueve suplementos dietarios en Colombia: vea el listado