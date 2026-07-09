Petro respaldó al gobernador de Nariño y le dejó un mensaje al presidente De la Espriella

Hubo un fuerte rifirrafe entre el presidente Abelardo de la Espriella y el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar.

Durante la cumbre de gobernadores celebrada en Mompox, Bolívar; el jefe de Estado recalcó que en su gobierno no iba a haber mesas de diálogo con grupos criminales y le dejó un mensaje al mandatario local.

¿Qué le dijo De la Espriella al gobernador?

“Quiero hacer una advertencia muy clara, ningún gobernador ni alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras armadas. Me encargaré de que aquel que cruce esa línea responda ante la justicia”, sostuvo De la Espriella.

Acto seguido, dijo lo siguiente: “Quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido”.

La respuesta no se hizo esperar y por medio de un comunicado, Escobar afirmó que los diálogos que desarrollaron en su departamento correspondieron a los que con el gobierno anterior, el del expresidente Gustavo Petro, se adelantaban en el marco de la paz total.

La respuesta de Escobar

Por lo tanto, enfatizó que desde su gestión no se han llevado a cabo negociaciones por debajo de la mesa: “Su participación se desarrolló dentro del marco institucional y respondió a la necesidad de reconocer las particularidades del departamento”.

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En ese orden de ideas, Escobar sostuvo que Nariño está dispuesta a las puertas del diálogo y articulación con el gobierno nacional.

El tema no concluyó en este punto y por medio de X, el expresidente Petro se pronunció: “Propongo al pueblo de Nariño en apoyo a su lucha por la paz, que el gobernador debe ser respaldado a través de un paro cívico nariñense”.

“Que ponga de presente que Abelardo no amenaza a un gobernador, sino a todo un pueblo que quiere la paz”, este fue el mensaje que el expresidente le dejó al mandatario.