Drake sorprendió a Karol G en su más reciente concierto y encendieron las redes sociales

Carolina Giraldo ha sorprendido al mundo entero con su más reciente presentación en Houston en donde su show contó con la participación sorpresa de Drake con quien, en las semanas más recientes, se llegó a especular el inicio de una relación sentimental.

Ahora, su junte en el escenario ha encendido nuevamente las especulaciones ya que miles de fanáticos comentaron la presunta conexión que ambos sostuvieron durante toda la intervención del hombre en el escenario.

Drake y Karol G encendieron las redes sociales

La última presentación de la “Bichota” en Houston ha generado amplias reacciones en el mundo entero ya que, durante la interpretación de la canción ‘Ahí’, Drake apareció en medio del escenario generando euforia por parte de todos los asistentes.

Pero el encuentro entre ambos artistas en el escenario fue lo que revolucionó la emoción de la noche ya que el hombre interpretó dos de sus más famosos éxitos, mientras que Giraldo bailó sensualmente en frente suyo.

El momento también se prestó para que los dos intercambiaran varios abrazos, besos, elogios y hasta muestras de cariño en donde se expresaron sus sentimientos por compartir el espacio.

Por supuesto, las reacciones no solo se generaron por parte de los fanáticos que asistieron al concierto ya que las redes sociales también comentaron el encuentro al hacer énfasis en la presunta química que habría quedado al descubierto entre los dos cantantes.

El hecho revivió los rumores en donde se ha especulado una presunta relación sentimental entre los dos cantantes, quienes habrían compartido desde hace meses atrás para la realización de su primera colaboración.

Entre todos los comentarios también hubo fanáticos que manifestaron su alegría por ser testigos de la amistad que Drake y Karol G han logrado crear, lejos de tener una relación sentimental.

Karol G genera comentarios en redes sociales

Por otro lado, la intérprete de ‘Amargura’ ha sorprendido, en días recientes, al compartir un clip en su cuenta oficial de TikTok en donde se mostró en una piscina realizando bailes y señas sensuales.

No obstante, decenas de usuarios relacionaron el clip rápidamente con otro que Salomón Villada también compartió, en esta misma red social, al verse nadando en una piscina similar.

Otro de los detalles que se llevó la atención en el clip de Carolina corresponde al uso de manillas de varios colores que llevaba en su brazo, pues algunos usuarios afirmaron que se trataba de un accesorio que su expareja también llegó a lucir en algunos de sus conciertos.

Pese a que las especulaciones se tomaron las redes sociales, la antioqueña dio like a un comentario en donde se afirmó que dichos accesorios habían sido regalados por parte de sus fanáticas durante sus shows.