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Johan Mojica presente en la residencia de Shakira: así fue su participación en 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Además de Mojica, Linda Caicedo también acompañó a Shakira en su habitual caminata inicial hacia el escenario en cada concierto.

Johan Mojica en la residencia de Shakira.
Foto: Johan Mojica

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
08:43 a. m.
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Shakira se encuentra en medio de su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', realizando una histórica residencia en España luego de ocho años sin presentarse en el país ibérico; son 12 fechas en las que la artista barranquillera se presenta entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026.

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Construyendo un parque cultural de más de 200 mil metros cuadrados y con un escenario para recibir a más de 50 mil fanáticos, Shakira propone una experiencia que incluye música, gastronomía y cultura en el 'Macondo Park', haciendo un homenaje a Gabriel García Márquez.

Participación de Johan Mojica en la residencia de Shakira

Como parte del show, al inicio de cada uno de sus conciertos, Shakira realiza una caminata hacia el escenario acompañada de amigos e influencers y, en la presentación del 26 de septiembre, el futbolista colombiano Johan Mojica fue una de las sorpresas al aparecer junto a la cantante colombiana.

Aprovechando la pausa en las competiciones de fútbol de clubes por la fecha FIFA, Mojica hizo parte del concierto y expresó su emoción a través de redes sociales: "Un honor y una experiencia maravillosa haber compartido este momento contigo, Shakira, gracias por inspirar al mundo con tu música, tu talento y tu grandeza" escribió el lateral de la Selección Colombia y concluyó calificando a 'la Loba' como una leyenda para Colombia y el mundo.

Un día después, la futbolista colombiana del Real Madrid Linda Caicedo también hizo parte de la icónica caminata, sumándose a Mojica como los deportistas colombianos presentes que acompañaron a su compatriota.

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Regalo de Mojica a Shakira

Como gesto de agradecimiento, Johan Mojica le obsequió a Shakira una camiseta de la Selección Colombia con su habitual #17 y compartió una foto de los dos con la cantante sosteniendo el regalo; también publicó algunos videos mientras disfrutaba del concierto como un fanático más en compañía de su pareja.

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