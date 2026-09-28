“Piensen lo que quieran”: Blessd rompió el silencio tras ser relacionado con Karina García

La nueva polémica que ha concentrado la atención en Karina García, Blessd, Kris R y Mr. Stiven ya ha generado cientos de reacciones en redes sociales tras generarse todo un debate en torno a la fidelidad que cada una de las partes involucradas han tenido con sus respectivas parejas sentimentales.

Los comentarios iniciaron a partir de la nueva canción de Kris R en donde mencionó que el streamer Mr. Stiven habría sido infiel. Como respuesta, el vallecaucano aseguró que Karina García, quien espera un hijo del trapero, le habría sido infiel con Blessd.

No es la primera vez en la que García y Stiven Mesa son vinculados en una misma polémica, pues usuarios aseguran que estos sostuvieron una relación sentimental en el pasado que los llevó a tener una disputa legal.

¿Qué dijo Blessd sobre la polémica con Karina García?

El intérprete de ‘Mero Tote’ tomó su cuenta oficial de Instagram, en horas recientes, para compartir un extenso texto en donde habló sobre las contundentes críticas que ha recibido al estar involucrado en varias polémicas en las que ha resultado relacionado.

Según el hombre, ahora mismo se encuentra concentrado en crear nueva música y en seguir desarrollando su faceta paternal por lo que le restó importancia a los comentarios negativos que se han hecho. Pese a que no mencionó puntualmente la polémica sobre Karina García, el artista aseguró su posición frente a los comentarios negativos.

“Mucho de lo que se dice es falso, pero yo ya ganas de salir a dar explicaciones no tengo. Por otro lado, seguimos siendo el artista #1 en Colombia en todas las plataformas hace más de 2 años gracias a Dios, tenemos 19 canciones en el top 100 de @spotifycolombia, haciendo sold out en todos los países que tengo fechas”, aseguró.

Así mismo, compartió un mensaje dedicado a sus fieles fanáticos al comentar que, pese a que ha sido bastante polémico, se ha mostrado como un artista real y transparente durante su recorrido por la industria.

“Yo soy un pelado normal, que vive feliz, metido en su barrio y que no le da miedo ser él sin importar que el mundo se caiga encima. Los amo mucho y ya no hay más música este año, disfruten todos los temas que les saqué”, finalizó.

Karina García anunció medidas legales

Por otro lado, la modelo antioqueña tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre las afirmaciones por parte del streamer Mr. Stiven ya que aseguró su interés por tomar acciones legales al no obtener el material probatorio con el que se le acusó de presunta infidelidad.

“Nunca llegaron las pruebas porque es totalmente falso, porque no existe, porque yo jamás estuve con otra persona en Cartagena que no hubiera sido Cris. Pero que se prepare porque ahora sí le va a tocar sacar a la persona que, según él, lo respalda públicamente y que va a sacar la prueba de que estuve con alguien más en el hotel. Obviamente voy a tomar acciones legales”.