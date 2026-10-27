Tornado en Chile deja al menos 70 viviendas y un colegio afectados por fuertes lluvias

Un fuerte tornado sorprendió a los habitantes de Requínoa, en la región de O’Higgins, en la zona central de Chile, y causó daños en al menos 70 viviendas y un establecimiento educativo.

El fenómeno se presentó en medio de un intenso temporal que afectó al país este lunes, según informaron las autoridades.

Fuerte tornado causó estragos en Chile

El evento meteorológico ocurrió hacia las 17:00, hora local, y provocó la destrucción de los techos de varias edificaciones. Además, dejó escombros dispersos en diferentes puntos de esta localidad, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Santiago, la capital chilena.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, explicó que se mantiene una alerta por tormentas eléctricas entre la región Metropolitana y la región del Biobío. También confirmó el apoyo del Ejército en Requínoa para recuperar parte de las cubiertas afectadas y evitar que los daños aumenten.

De acuerdo con las autoridades, el tornado alcanzó velocidades estimadas de entre 179 y 218 kilómetros por hora, por lo que fue clasificado en la categoría EF2, dentro de la escala utilizada para medir la intensidad de estos fenómenos. Hasta el momento, el Gobierno no ha informado sobre personas fallecidas o lesionadas.

Lluvias históricas y riesgo de inundaciones

Las precipitaciones que afectan a la zona central de Chile han llamado la atención por presentarse en una época del año en la que las lluvias no suelen ser tan intensas.

Este comportamiento climático ha sido relacionado con la influencia del fenómeno de El Niño, que modifica las temperaturas del océano Pacífico y puede alterar los patrones de lluvia y viento.

En Santiago, las autoridades declararon alerta roja en varias localidades próximas a la cordillera debido al riesgo de aluviones. Los temporales registrados recientemente también han provocado inundaciones en distintos sectores de la región.

Según los reportes, la capital chilena atraviesa el octubre más lluvioso desde que comenzaron los registros meteorológicos en 1914, una situación que mantiene en alerta a los organismos de emergencia ante la posibilidad de nuevos eventos climáticos extremos.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.