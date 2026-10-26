Pan de muerto 100% mexicano en Bogotá: qué es y cómo conseguirlo

La capital colombiana se alista para celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de la cultura latinoamericana. Del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2026, Grupo Le Grand trae a Bogotá el tradicional pan de muerto, la pieza clave con la que México conmemora el Día de Muertos.

Esta exclusiva edición limitada busca conquistar los paladares locales con un producto fiel a sus raíces.

Para quienes buscan probar esta delicia de temporada, la disponibilidad está limitada a cuatro exclusivos puntos de venta del grupo:

Fechas de disponibilidad: Del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2026.

Restaurantes participantes: Le Grand Chicó, Le Grand Garden Fontanar, Le Grand Garden Andino y Le Grand Mamma.

¿Qué es el pan de muerto?

El diseño del pan de muerto posee un profundo significado: es de forma redonda, decorado con tiras de masa que representan huesos y coronado por una esfera central que simboliza el cráneo. Su perfil aromático combina notas de flor de azahar y ralladura de naranja, finalizado con una cobertura de mantequilla y azúcar.

Su historia es el resultado del mestizaje cultural: tras la llegada de los españoles, el tradicional pan de amaranto de las ofrendas prehispánicas evolucionó hacia el uso del trigo y la levadura, otorgándole su icónica textura esponjosa. Cabe destacar que estas festividades fueron inscritas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008.

En México, el pan de muerto representa un motor económico fundamental para la industria de la panificación. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa) estimó ventas cercanas a los mil millones de pesos para 2025, lo que representó un incremento del 3,5 % frente al año anterior.

Esta cultura gastronómica ha ganado gran terreno en territorio colombiano. En 2025, Bogotá acogió el festival “México en el Corazón de Bogotá” en su centro histórico, y diversas iniciativas globales han traído la cultura del Día de Muertos al país.