¿Qué pasará con los pagos de Colombia Mayor después de octubre? Prosperidad Social hizo advertencia

Los pagos de Colombia Mayorrestantes de 2026 están en duda. Prosperidad Social advirtió que necesita recursos adicionales y que los próximos giros dependen de una decisión del Congreso de la República. Mientras tanto, el giro anunciado para el 28 de octubre sigue en pie.

¿Por qué están en duda los próximos pagos de Colombia Mayor?

El Gobierno nacional radicó un proyecto para modificar el presupuesto de 2026 y destinar más dinero al programa dirigido a adultos mayores vulnerables. La aprobación de esta iniciativa es clave para financiar los ciclos que faltan este año.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, señaló: “El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella mantiene su compromiso de no desamparar a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Dependemos del Congreso para que sigamos cumpliendo con Colombia Mayor, porque superar la pobreza es tarea de todos”.

Según la entidad, en septiembre gestionó más de $400.000 millones para completar una entrega. Con el nuevo ciclo, el Gobierno suma más de $1,3 billones en dos entregas.

La advertencia no significa que el programa haya sido cancelado ni que todos sus pagos estén suspendidos. Por ahora, lo pendiente es asegurar la financiación de las próximas entregas. La entidad tampoco ha informado fechas de posibles cambios en el calendario.

¿Cuándo pagan Colombia Mayor y cuánto recibirán los beneficiarios?

El próximo ciclo comenzará este miércoles 28 de octubre y llegará a 2.850.685 personas mayores de todo el país. Cada beneficiario podrá recibir una transferencia de hasta $230.000, dependiendo de las condiciones del programa.

Para este giro, Prosperidad Social anunció una inversión de $669.581 millones. Los pagos se realizarán a través de SuperGiros, SuRed y sus aliados, tanto en municipios como en ciudades.

La recomendación es consultar las fechas y puntos habilitados mediante los canales oficiales de Prosperidad Social. La entidad recuerda que sus trámites son gratuitos y que no es necesario pagar a intermediarios para reclamar el dinero.