¿Un polémico resultado?: este sería el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity según la IA

Un nuevo reto de eliminación se avecina en la cocina más famosa del país y varios participantes han dado a conocer sus dudas sobre su futuro en la competencia. Sin embargo, los chefs han dejado en claro cada vez más el nivel de exigencia que para dicho punto de la competencia se encuentran evaluando.

Ahora siete cocineros ya se están preparando para enfrentar el nuevo desafío en la competencia tras un arduo trabajo en los más recientes retos de campo pusieron a prueba tanto a las celebridades como a los chefs que estaban allí.

¿Quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity?

El desempeño de todos los participantes de la competencia ha variado con el paso del tiempo ya que cada reto trae consigo un nuevo nivel de exigencia por parte de los tres jueces del juego.

Para esta oportunidad, Emiro, Sebastián, Tuto, Verónica, Jimmy, Farah y Mariana se enfrentarán en un nuevo reto de eliminación que promete ser uno de los más apretados hasta el momento.

Pese a que se desconocen detalles sobre el que será el nuevo reto, al parecer, los chefs solicitarán una preparación relacionada con un postre. Por esto, gracias a los análisis de la Inteligencia Artificial, algunos internautas ya se encuentran haciendo sus respectivas apuestas para dar con el nombre del que será el próximo eliminado del juego.

Según ChatGPT, el próximo participante con el mayor riesgo de salir eliminado podría ser Robert Farah ya que, en caso de que el reto implique cocinar postres, el hombre podría cometer algunas imprecisiones con su preparación. Pese a que el hombre no se ha caracterizado por entregar platillos con mal sabor, la implementación de algunas técnicas podría jugar en su contra.

Para la Inteligencia Artificial habrá un segundo jugador en riesgo de quedar eliminado para siempre. Se trata de Tuto Patiño, quien podría comprometer su recorrido por la competencia si el desafío combina preparación, decoración y un tiempo de entrega reducido.

No obstante, la IA hizo especial énfasis en que dichos elementos no son prueba suficiente para determinar el nombre del que será el próximo eliminado.

RELACIONADO Westcol recibió críticas tras publicar mensaje por la muerte de Komanche

Jimmy enfrentó a la chef Belén en MasterChef

Pero los malentendidos no se han hecho esperar ya que, durante el reto de campo más reciente, el actor Jimmy Velásquez decidió romper el silencio y enfrentar a la chef Belén para contrariar su opinión y dar a conocer su punto de vista sobre las sugerencias que le estaba realizando.