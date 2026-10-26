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Dólar en Colombia sigue cayendo: así abrió su precio este lunes 26 de octubre

El dólar en Colombia sigue bajando este lunes 26 de octubre de 2026. Conozca su precio de apertura, la TRM del día y cuánto ha caído la divisa. Convertir a PDF

Dólar en Colombia sigue cayendo: así abrió su precio este lunes 26 de octubre
Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
08:30 a. m.
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El dólar arrancó la última semana de octubre con una nueva caída en Colombia.

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En las primeras operaciones de este lunes 26, la moneda estadounidense se negoció por debajo de los $3.150, una señal que mantiene la atención de quienes compran divisas, reciben remesas o siguen los movimientos del mercado cambiario.

¿A cómo abrió el dólar en Colombia este 26 de octubre?

La divisa inició la jornada en $3.147,48, es decir, $10,95 menos que la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para este lunes en $3.158,43.

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Durante las primeras negociaciones, el precio llegó a un mínimo de $3.139 y alcanzó un máximo de $3.155. Estas cifras corresponden al mercado de divisas y pueden cambiar a lo largo del día, a medida que avanzan las operaciones.

Aunque la TRM aparece sin variación frente al domingo 25 de octubre, esto ocurre porque el mismo valor estuvo vigente durante el fin de semana. Frente a la tasa del viernes 23, de $3.185,01, sí se observa una reducción de $26,58.

¿Cuánto ha bajado el dólar en Colombia durante 2026?

La tendencia también se refleja en los datos históricos. En comparación con el 26 de septiembre, la TRM actual es $148,43 más baja, equivalente a una disminución del 4,49%.

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El descenso resulta más marcado frente al comienzo de 2026, pues el dólar acumula una reducción de $598,65, es decir, del 15,93%. Respecto al mismo día de 2025, la caída llega a $700,20, equivalente al 18,15%.

Un dólar más barato puede aliviar algunos pagos de quienes compran productos del exterior o planean viajar, aunque los precios finales dependen de impuestos, comisiones y decisiones de cada comercio.

Por ahora, la apertura muestra una nueva jornada a la baja, pero el precio de cierre dependerá de cómo evolucione la negociación.

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