Yina Calderón desató polémica tras hacer comentario de Greeicy frente a Mike Bahía: “Qué le vio”

Una contundente polémica se ha desatado en redes sociales por cuenta de Yina Calderón, quien tuvo la oportunidad de participar como invitada en la más reciente celebración de los Premios Billboard Latinos 2026.

Sin embargo, su presencia generó amplios comentarios entre cientos de internautas ya que la mujer llamó la atención con su look y con los comentarios que realizó al encontrarse con algunos artistas colombianos en la alfombra azul.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Mike Bahía?

La famosa sorprendió con su presencia en la importante gala musical donde algunos artistas colombianos aparecieron tras recibir varias nominaciones. Calderón se dedicó a documentar gran parte de la velada y algunos de los encuentros que tuvo con cantantes como Manuel Turizo, Jessi Uribe, Paola Jara y Mike Bahía.

Pero su junte con este último desató todo tipo de comentarios en redes sociales ya que la mujer no solo lo saludó, sino que también hizo un fuerte comentario referente a la elección que hizo Greeicy Rendón al comprometerse sentimentalmente con el cantante.

“Estamos con el hombre que tiene la esposa más bella de todo el país. La más, la del cuerpazo, la de los abdominales, la de la chocolatina. Yo no sé qué le vio ella a él, pero bueno”, aseguró Calderón frente al vallecaucano.

Pese a que el cantante ignoró el comentario de la mujer al encontrarse hablando con otra famosa en dicho instante, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos aseguraron que la frase de la creadora de contenido correspondía a una “falta de respeto”.

“Una falta de respeto, Mike es un gran tipo, como siempre tan imprudente, es muy grosera, la envidia le respira por los poros, es una frase envidiosa y fuera de lugar”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Quién fue el artista colombiano más ganador de la noche?

Los colombianos no pasaron desapercibido durante la celebración de los premios musicales en Miami. Pese a que varios recibieron nominaciones, Karol G volvió a consolidarse como la colombiana más ganadora de la noche al llevarse cuatro estatuillas.

Por su parte, Fuerza Regida fue la agrupación más premiada al salir con 8 galardones y Bad Bunny fue el segundo artista con más estatuillas al salir con 7 de estos.